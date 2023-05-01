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Англия
01 мая 2023, 03:42 | Обновлено 01 мая 2023, 03:56
202
0

Уже в истории. Холанд повторил абсолютный рекорд результативности АПЛ

Норвежец просто неудержим

01 мая 2023, 03:42 | Обновлено 01 мая 2023, 03:56
202
0
Уже в истории. Холанд повторил абсолютный рекорд результативности АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В воскресенье, 30 апреля, в матче 34-го тура «Фулхэм» – «Манчестер Сити» (1:2) нападающий «горожан» Эрлинг Холанд стал автором одного гола.

Этот точный удар стал для 22-летнего уроженца Лидса 34-м в нынешнем чемпионате Англии.

Холанд повторил абсолютный рекорд АПЛ по голам за сезон без учета количества матчей. По 34 гола было в активе у Энди Коула (в сезоне-1993/1994) и Алана Ширера (1994/1995). Впрочем, они достигли таких результатов в чемпионате с 22 командами, когда игралось 42 тура.

Напомним, ранее Эрлинг Холанд превзошел рекорд по голам в 38-матчевом чемпионат (20 командах), которым владел нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (сезон-2017/2018).

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эрлинг Холанд
Источник Premier League
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