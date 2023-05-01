Уже в истории. Холанд повторил абсолютный рекорд результативности АПЛ
Норвежец просто неудержим
В воскресенье, 30 апреля, в матче 34-го тура «Фулхэм» – «Манчестер Сити» (1:2) нападающий «горожан» Эрлинг Холанд стал автором одного гола.
Этот точный удар стал для 22-летнего уроженца Лидса 34-м в нынешнем чемпионате Англии.
Холанд повторил абсолютный рекорд АПЛ по голам за сезон без учета количества матчей. По 34 гола было в активе у Энди Коула (в сезоне-1993/1994) и Алана Ширера (1994/1995). Впрочем, они достигли таких результатов в чемпионате с 22 командами, когда игралось 42 тура.
Напомним, ранее Эрлинг Холанд превзошел рекорд по голам в 38-матчевом чемпионат (20 командах), которым владел нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (сезон-2017/2018).
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