ГВАРДИОЛА – о рекорде Холанда: «Черчилль еще даже не был премьер-министром»
Главный тренер «Манчестер Сити» – о достижении своего нападающего
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал то, что Эрлинг Холанд повторил бомбардирский рекорд 92-летней давности.
«Я знал, что Уинстон Черчилль еще даже не был премьер-министром, когда был установлен рекорд, который сегодня повторил Эрлинг. Это было давным-давно.
Меня очень впечатлило то, что он взялся исполнить пенальти», – сказал Гвардиола.
Отметим, что Холанд стал первым игроком английского клуба с 1931 года, который забил 50 голов во всех турнирах за сезон.
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