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  4. ГВАРДИОЛА – о рекорде Холанда: «Черчилль еще даже не был премьер-министром»
Англия
01 мая 2023, 10:24 |
675
0

ГВАРДИОЛА – о рекорде Холанда: «Черчилль еще даже не был премьер-министром»

Главный тренер «Манчестер Сити» – о достижении своего нападающего

01 мая 2023, 10:24 |
675
0
ГВАРДИОЛА – о рекорде Холанда: «Черчилль еще даже не был премьер-министром»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал то, что Эрлинг Холанд повторил бомбардирский рекорд 92-летней давности.

«Я знал, что Уинстон Черчилль еще даже не был премьер-министром, когда был установлен рекорд, который сегодня повторил Эрлинг. Это было давным-давно.

Меня очень впечатлило то, что он взялся исполнить пенальти», – сказал Гвардиола.

Отметим, что Холанд стал первым игроком английского клуба с 1931 года, который забил 50 голов во всех турнирах за сезон.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд
Источник The Guardian
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