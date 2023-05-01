ГВАРДИОЛА – о рекорде Холанда: «Черчилль еще даже не был премьер-министром»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал то, что Эрлинг Холанд повторил бомбардирский рекорд 92-летней давности.

«Я знал, что Уинстон Черчилль еще даже не был премьер-министром, когда был установлен рекорд, который сегодня повторил Эрлинг. Это было давным-давно.

Меня очень впечатлило то, что он взялся исполнить пенальти», – сказал Гвардиола.

Отметим, что Холанд стал первым игроком английского клуба с 1931 года, который забил 50 голов во всех турнирах за сезон.