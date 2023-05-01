Без украинок. Известны все участницы 1/8 финала на турнире WTA 1000 Мадриде
Дальше всех зашла Леся Цуренко
Состоялись все матчи третьего раунда на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
На этой стадии соревнования покинула последняя украинка Леся Цуренко, которая проиграла восьмой сеяной Дарье Касаткиной.
Египтянка Майар Шериф, которая во втором раунде остановила Ангелину Калинину, следом выбила из турнире еще и пятую сеяную Каролин Гарсию.
Мадрид. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Екатерина Александрова [16]
Барбора Крейчикова [11] – Петра Мартич [27]
Джессика Пегула [3] – Мартина Тревизан [18]
Вероника Кудерметова [12] – Дарья Касаткина [8]
Нижняя часть сетки
Паула Бадоса [26] – Мария Саккари [9]
Людмила Самсонова [14] – Ирина Бегу [31]
Майяр Шериф – Элизе Мертенс [24]
Мирра Андреева [WC] – Арина Соболенко [2]
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