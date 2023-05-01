Без украинок. Известны все участницы 1/8 финала на турнире WTA 1000 Мадриде

Состоялись все матчи третьего раунда на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.

На этой стадии соревнования покинула последняя украинка Леся Цуренко, которая проиграла восьмой сеяной Дарье Касаткиной.

Египтянка Майар Шериф, которая во втором раунде остановила Ангелину Калинину, следом выбила из турнире еще и пятую сеяную Каролин Гарсию.

Мадрид. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Екатерина Александрова [16]

Барбора Крейчикова [11] – Петра Мартич [27]



Джессика Пегула [3] – Мартина Тревизан [18]

Вероника Кудерметова [12] – Дарья Касаткина [8]

Нижняя часть сетки

Паула Бадоса [26] – Мария Саккари [9]

Людмила Самсонова [14] – Ирина Бегу [31]

Майяр Шериф – Элизе Мертенс [24]

Мирра Андреева [WC] – Арина Соболенко [2]