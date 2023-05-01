Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Без украинок. Известны все участницы 1/8 финала на турнире WTA 1000 Мадриде
WTA
01 мая 2023, 07:55 |
381
0

Без украинок. Известны все участницы 1/8 финала на турнире WTA 1000 Мадриде

Дальше всех зашла Леся Цуренко

01 мая 2023, 07:55 |
381
0
Без украинок. Известны все участницы 1/8 финала на турнире WTA 1000 Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялись все матчи третьего раунда на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.

На этой стадии соревнования покинула последняя украинка Леся Цуренко, которая проиграла восьмой сеяной Дарье Касаткиной.

Египтянка Майар Шериф, которая во втором раунде остановила Ангелину Калинину, следом выбила из турнире еще и пятую сеяную Каролин Гарсию.

Мадрид. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Екатерина Александрова [16]
Барбора Крейчикова [11] – Петра Мартич [27]

Джессика Пегула [3] – Мартина Тревизан [18]
Вероника Кудерметова [12] – Дарья Касаткина [8]

Нижняя часть сетки

Паула Бадоса [26] – Мария Саккари [9]
Людмила Самсонова [14] – Ирина Бегу [31]

Майяр Шериф – Элизе Мертенс [24]
Мирра Андреева [WC] – Арина Соболенко [2]

По теме:
Цуренко проиграла восьмой сеяной на большом турнире в Мадриде
Леся Цуренко – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Неудобный американско-канадский дуэт. Киченок вылетела из турнира в Мадриде
WTA Мадрид Леся Цуренко Ига Свёнтек Екатерина Александрова Барбора Крейчикова Петра Мартич Джессика Пегула Мартина Тревизан Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Паула Бадоса Мария Саккари Людмила Самсонова Ирина-Камелия Бегу Майяр Шериф Элизе Мертенс Мирра Андреева Арина Соболенко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинка вернулась в теннис после тяжелой болезни и выиграла первый матч
Теннис | 30 апреля 2023, 19:19 0
Украинка вернулась в теннис после тяжелой болезни и выиграла первый матч
Украинка вернулась в теннис после тяжелой болезни и выиграла первый матч

Корашвили не играла три года и перенесла трансплантацию костного мозга

КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»
Бокс | 30 апреля 2023, 12:12 25
КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»
КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»

Промоутер Александра Усика будет болеть за Василия в бою с Девином Хейни

Экс-центрбек Динамо отказался от возможности играть за сборную Германии
Футбол | 30.04.2023, 09:36
Экс-центрбек Динамо отказался от возможности играть за сборную Германии
Экс-центрбек Динамо отказался от возможности играть за сборную Германии
Артем ЛЕСЮК: «Почему украинские спортсмены имеют разные привилегии?»
Другие виды | 01.05.2023, 07:20
Артем ЛЕСЮК: «Почему украинские спортсмены имеют разные привилегии?»
Артем ЛЕСЮК: «Почему украинские спортсмены имеют разные привилегии?»
БЕЛЕНЮК: «Решение правительства о запрете – бомба замедленного действия»
Другие виды | 30.04.2023, 11:05
БЕЛЕНЮК: «Решение правительства о запрете – бомба замедленного действия»
БЕЛЕНЮК: «Решение правительства о запрете – бомба замедленного действия»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
30.04.2023, 20:59 3
Футбол
Это рекорд. Катарский шейх дает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов
Это рекорд. Катарский шейх дает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов
29.04.2023, 09:45 1
Футбол
Марк Селби сделал максимальный брейк в финале ЧМ-2023 по снукеру
Марк Селби сделал максимальный брейк в финале ЧМ-2023 по снукеру
01.05.2023, 00:40 2
Снукер
Президент Оболони: «Карпаты приехали со своими судьями»
Президент Оболони: «Карпаты приехали со своими судьями»
29.04.2023, 23:20 6
Футбол
Второй суперкамбэк Бреселя. Определены финалисты ЧМ-2023 по снукеру
Второй суперкамбэк Бреселя. Определены финалисты ЧМ-2023 по снукеру
30.04.2023, 07:45 4
Снукер
ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме
ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме
29.04.2023, 16:07 2
Хоккей
Довбик продолжает погоню за рекордом Мхитаряна
Довбик продолжает погоню за рекордом Мхитаряна
29.04.2023, 16:16 13
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Япония – Украина. Задача – жить
ЧМ по хоккею U-18. Япония – Украина. Задача – жить
29.04.2023, 10:07
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности