30.04.2023 22:00 – FT 2 : 5
Испания01 мая 2023, 06:03 | Обновлено 01 мая 2023, 06:05
28
0
ВИДЕО. Атлетико забил 5 мячей, Валенсия проиграла и осталась в опасной зоне
30 апреля состоялись матчи 32-го тура чемпионата Испании
01 мая 2023, 06:03 | Обновлено 01 мая 2023, 06:05
28
0
30 апреля состоялись матчи 32-го тура чемпионат Испании
Атлетико забил сопернику 5 мячей, Валенсия проиграла и осталась в опасной зоне
Ла Лига. 32-й тур
Кадис – Валенсия – 2:1
Голы: Эскаланте, 39, Гвардиола, 46 – Лино, 51.
Вильярреал – Сельта – 3:1
Голы: Джексон, 2, 12, Терратс, 70 – Ларсен, 29.
Эспаньол – Хетафе – 1:0
Гол: Хоселу, 38 (пен)
Вальядолид – Атлетико – 2:5
Голы: Ларин, 42 (пен), Эскудеро, 74 – Молина, 20, Хименес, 24, Мората, 38, Фернандес, 86 (автогол), Депай, 90+3.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Атлетико Мадрид).
86’
ГОЛ ! Автогол забил Хоакин Фернандес (Вальядолид).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Эскудеро (Вальядолид).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Кайл Ларин (Вальядолид).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Хименес (Атлетико Мадрид).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Науэль Молина (Атлетико Мадрид).
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