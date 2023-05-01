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  4. ВИДЕО. Атлетико забил 5 мячей, Валенсия проиграла и осталась в опасной зоне
Чемпионат Испании
Вальядолид
30.04.2023 22:00 – FT 2 : 5
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 мая 2023, 06:03 | Обновлено 01 мая 2023, 06:05
28
0

ВИДЕО. Атлетико забил 5 мячей, Валенсия проиграла и осталась в опасной зоне

30 апреля состоялись матчи 32-го тура чемпионата Испании

01 мая 2023, 06:03 | Обновлено 01 мая 2023, 06:05
28
0
ВИДЕО. Атлетико забил 5 мячей, Валенсия проиграла и осталась в опасной зоне
Getty Images/Global Images Ukraine

30 апреля состоялись матчи 32-го тура чемпионат Испании

Атлетико забил сопернику 5 мячей, Валенсия проиграла и осталась в опасной зоне

Ла Лига. 32-й тур

Кадис – Валенсия – 2:1

Голы: Эскаланте, 39, Гвардиола, 46 – Лино, 51.

Вильярреал – Сельта – 3:1

Голы: Джексон, 2, 12, Терратс, 70 – Ларсен, 29.

Эспаньол – Хетафе – 1:0

Гол: Хоселу, 38 (пен)

Вальядолид – Атлетико – 2:5

Голы: Ларин, 42 (пен), Эскудеро, 74 – Молина, 20, Хименес, 24, Мората, 38, Фернандес, 86 (автогол), Депай, 90+3.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Атлетико Мадрид).
86’
ГОЛ ! Автогол забил Хоакин Фернандес (Вальядолид).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Эскудеро (Вальядолид).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Кайл Ларин (Вальядолид).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Хименес (Атлетико Мадрид).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Науэль Молина (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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