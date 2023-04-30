Источник: в Александрии было собрание, увольнять Ротаня не планируют

Руководство «Александрии» пока не планирует отправлять в отставку Руслана Ротаня после поражения в 23-м туре УПЛ от «Кривбасса» (1:2).

Футбольный журналист Михаил Спиваковский рассказал: «У меня есть информация, что было собрание в клубе. Руководил им президент клуба Сергей Кузьменко. Были представители тренерского штаба и даже лидеры команды, самые опытные игроки.

По моей информации, президент довольно корректно задал вопрос: а почему у нас такая игра интересная, что не хватает остроты, агрессии? Осенью игра была другой. Вопрос был поставлен тренерскому штабу и футболистам.

Но доверие к тренерскому составу есть. В клубе понимают, что это проект не на месяц и не на полгода. Я абсолютно уверен, что у Ротаня и его состава есть, по крайней мере, время до конца календарного года. Но если Александрия не выйдет в еврокубки, это будет серьезный удар по амбициям клуба».