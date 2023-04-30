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  4. Источник: в Александрии было собрание, увольнять Ротаня не планируют
Украина. Премьер лига
30 апреля 2023, 21:53 | Обновлено 30 апреля 2023, 22:00
645
1

Источник: в Александрии было собрание, увольнять Ротаня не планируют

По данным журналиста, президент клуба Сергей Кузьменко недоволен игрой

30 апреля 2023, 21:53 | Обновлено 30 апреля 2023, 22:00
645
1
Источник: в Александрии было собрание, увольнять Ротаня не планируют
ФК Александрия. Руслан Ротань

Руководство «Александрии» пока не планирует отправлять в отставку Руслана Ротаня после поражения в 23-м туре УПЛ от «Кривбасса» (1:2).

Футбольный журналист Михаил Спиваковский рассказал: «У меня есть информация, что было собрание в клубе. Руководил им президент клуба Сергей Кузьменко. Были представители тренерского штаба и даже лидеры команды, самые опытные игроки.

По моей информации, президент довольно корректно задал вопрос: а почему у нас такая игра интересная, что не хватает остроты, агрессии? Осенью игра была другой. Вопрос был поставлен тренерскому штабу и футболистам.

Но доверие к тренерскому составу есть. В клубе понимают, что это проект не на месяц и не на полгода. Я абсолютно уверен, что у Ротаня и его состава есть, по крайней мере, время до конца календарного года. Но если Александрия не выйдет в еврокубки, это будет серьезный удар по амбициям клуба».

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Александрия Руслан Ротань отставка ТаТоТаке Сергей Кузьменко Михаил Спиваковский Кривбасс - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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Burevestnik
самий кращий тренер-багатоверстатник європейського рівня !!! 
- збірна 
- ю-21
- Сашкин клуб 
і це ще не межа !!!
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