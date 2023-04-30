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  4. ВИДЕО. Как забил Додо? Фиорентина отгрузила 5 мячей в ворота Сампдории
Чемпионат Италии
Фиорентина
30.04.2023 19:00 – FT 5 : 0
Сампдория
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Италия
30 апреля 2023, 22:39 | Обновлено 30 апреля 2023, 22:57
419
0

ВИДЕО. Как забил Додо? Фиорентина отгрузила 5 мячей в ворота Сампдории

Команда-полуфиналист Лиги конференций находится в отличной форме

30 апреля 2023, 22:39 | Обновлено 30 апреля 2023, 22:57
419
0
ВИДЕО. Как забил Додо? Фиорентина отгрузила 5 мячей в ворота Сампдории
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на своем поле разгромила «Сампдорию» со счетом 5:0.

У хозяев поля забитыми голами отметились Гаэтано Кастровилли, Додо, Альфред Данкан, Кристиан Куаме и Алекса Терзич.

Второй мяч фиалок провел бразилец Додо, экс-футболист донецкого Шахтера».

«Фиорентина» занимает 8-е место в Серии А (45 очков). «Сампдория» собирается вылетать (17 очков, 20-я позиция).

Серия А. 32-й тур, 30 апреля

Фиорентина – Сампдория – 5:0

Голы: Кастровилли, 45, Додо, 62, Данкан, 66, Куаме, 76, Терзич, 88.

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Алекса Терзич (Фиорентина).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Куаме (Фиорентина).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф-Альфред Данкан (Фиорентина).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Додо (Фиорентина).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтано Кастровилли (Фиорентина).
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Источник Sport.ua
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