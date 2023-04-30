ВИДЕО. Как забил Додо? Фиорентина отгрузила 5 мячей в ворота Сампдории
Команда-полуфиналист Лиги конференций находится в отличной форме
В матче 32-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на своем поле разгромила «Сампдорию» со счетом 5:0.
У хозяев поля забитыми голами отметились Гаэтано Кастровилли, Додо, Альфред Данкан, Кристиан Куаме и Алекса Терзич.
Второй мяч фиалок провел бразилец Додо, экс-футболист донецкого Шахтера».
«Фиорентина» занимает 8-е место в Серии А (45 очков). «Сампдория» собирается вылетать (17 очков, 20-я позиция).
Серия А. 32-й тур, 30 апреля
Фиорентина – Сампдория – 5:0
Голы: Кастровилли, 45, Додо, 62, Данкан, 66, Куаме, 76, Терзич, 88.
Видеообзор матча
События матча
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