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Кубок Нидерландов
Аякс
30.04.2023 19:00 – FT 1 : 1
2 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
30 апреля 2023, 23:15 | Обновлено 01 мая 2023, 00:07
195
0

Напряженный финал. ПСВ завоевал Кубок Нидерландов, обыграв Аякс по пенальти

Мартин Брейтуэйт совершил автогол, а затем Торган Азар сравнял счет

30 апреля 2023, 23:15 | Обновлено 01 мая 2023, 00:07
195
0
Напряженный финал. ПСВ завоевал Кубок Нидерландов, обыграв Аякс по пенальти
ПСВ

Вечером 30 апреля состоялся финал Кубка Нидерландов.

ПСВ завоевал трофей, обыграв Аякс по пенальти (1:1, пен. 3:2).

В первом тайме Мартин Брейтуэйт совершил автогол, а во втором Торган Азар сравнял счет.

Серию пенальти лучше исполнили игроки ПСВ.

Кубок Нидерландов. Финал

30 апреля, Роттердам

Аякс – ПСВ – 1:1 (пен. 2:3)

Голы: Брейтуэйт, 43 (автогол) – Торган Азар, 67

Видеообзор матча

События матча

120’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Фабиу Силва (ПСВ Эйндховен).
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Анвар Эль-Гази (ПСВ Эйндховен).
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Мика Годтс (Аякс).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Торган Азар (ПСВ Эйндховен).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Душан Тадич (Аякс).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Торган Азар (ПСВ Эйндховен).
42’
ГОЛ ! Автогол забил Джеррэд Брэнтуэйт (ПСВ Эйндховен).
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Кубок Нидерландов по футболу ПСВ Аякс серия пенальти Мартин Брейтуэйт Торган Азар автогол
Источник Sport.ua
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