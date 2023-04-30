Напряженный финал. ПСВ завоевал Кубок Нидерландов, обыграв Аякс по пенальти
Мартин Брейтуэйт совершил автогол, а затем Торган Азар сравнял счет
Вечером 30 апреля состоялся финал Кубка Нидерландов.
ПСВ завоевал трофей, обыграв Аякс по пенальти (1:1, пен. 3:2).
В первом тайме Мартин Брейтуэйт совершил автогол, а во втором Торган Азар сравнял счет.
Серию пенальти лучше исполнили игроки ПСВ.
Кубок Нидерландов. Финал
30 апреля, Роттердам
Аякс – ПСВ – 1:1 (пен. 2:3)
Голы: Брейтуэйт, 43 (автогол) – Торган Азар, 67
Видеообзор матча
Extra time it is 🥶#AJAPSV pic.twitter.com/W6RKmtwXmT— PSV (@PSV) April 30, 2023
Message for the team? 💭#AJAPSV pic.twitter.com/3ohno6LFPn— PSV (@PSV) April 30, 2023
DID IT! 😍🧢#AJAPSV pic.twitter.com/BdgYPrEdfm— PSV (@PSV) April 30, 2023
Een huldiging vanavond? Jazeker. Tot zo! 😉#AJAPSV— PSV (@PSV) April 30, 2023
❤️🤍 https://t.co/JnKPVVkIBh pic.twitter.com/Y5v98ItVU2— PSV (@PSV) April 30, 2023
Winners feeling! 😍🕺#AJAPSV pic.twitter.com/6VZSdu7uro— PSV (@PSV) April 30, 2023
События матча
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