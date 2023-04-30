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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Было важно выйти на первое место»
Англия
30 апреля 2023, 19:54 |
698
1

Пеп ГВАРДИОЛА: «Было важно выйти на первое место»

Тренер «Манчестер Сити» – о победе над «Фулхэмом»

30 апреля 2023, 19:54 |
698
1
Пеп ГВАРДИОЛА: «Было важно выйти на первое место»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу 2:1 над «Фулхэмом» в 34-м туре АПЛ:

«Я не испытывал никаких сомнений. Игра была напряженной до конца, но иного и ожидать не следовало.

Мы проводим много матчей, но было понятно, что после победы над «Арсеналом» выигрывать такие игры очень важно. Футболисты вели себя замечательно.

Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч. Мы играли хорошо, были на подъеме. Нам было непросто, поскольку соперник хорошо оборонялся, в штрафной было очень тяжело. Марку Силва хорошо их подготовил.

Было важно выйти на первое место, но «Арсенал» снова сыграет во вторник. Важна будет игра в запасе, против «Вест Хэма». После нее мы будем по-настоящему лидировать».

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Фулхэм Английская Премьер-лига
Источник BBC
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