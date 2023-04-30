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Кубок Бельгии
Мехелен
30.04.2023 15:30 – FT 0 : 2
Антверпен
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Бельгия
30 апреля 2023, 18:45 | Обновлено 30 апреля 2023, 18:55
153
0

Антверпен выиграл Кубок Бельгии, победив в финале Мехелен

Голы забили Винсент Янссен с пенальти и Мишель-Анж Баликвиша

30 апреля 2023, 18:45 | Обновлено 30 апреля 2023, 18:55
153
0
Антверпен выиграл Кубок Бельгии, победив в финале Мехелен
ФК Антверпен

30 апреля в Брюсселе состоялся финальный матч Кубка Бельгии.

«Антверпен» в 4-й раз выиграл трофей, победив в финале «Мехелен» со счетом 2:0.

Голы забили Винсент Янссен с пенальти (35 мин) и Мишель-Анж Баликвиша (81 мин).

«Антверпен» получил право сыграть в Лиге Европы, однако продолжает борьбу в топ-четверке чемпионата Бельгии за одну из двух путевок в Лигу чемпионов.

Кубок Бельгии. Финал

30 апреля. Брюссель

Мехелен – Антверпен – 0:2

Голы: Янссен, 35 (пен), Баликвиша, 81.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Мишель-Анж Баликвиша (Антверпен).
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Винсент Янссен (Антверпен).
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Кубок Бельгии по футболу Антверпен Мехелен Винсент Янссен Мишель-Анж Баликвиша
Источник Sport.ua
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