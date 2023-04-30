Антверпен выиграл Кубок Бельгии, победив в финале Мехелен
Голы забили Винсент Янссен с пенальти и Мишель-Анж Баликвиша
30 апреля в Брюсселе состоялся финальный матч Кубка Бельгии.
«Антверпен» в 4-й раз выиграл трофей, победив в финале «Мехелен» со счетом 2:0.
Голы забили Винсент Янссен с пенальти (35 мин) и Мишель-Анж Баликвиша (81 мин).
«Антверпен» получил право сыграть в Лиге Европы, однако продолжает борьбу в топ-четверке чемпионата Бельгии за одну из двух путевок в Лигу чемпионов.
Кубок Бельгии. Финал
30 апреля. Брюссель
Мехелен – Антверпен – 0:2
Голы: Янссен, 35 (пен), Баликвиша, 81.
BEKERKAMPIOEN 2023 😍❤🤍#EnLaatHetOnsHerhalen #CrokyCup🏆 pic.twitter.com/NyzYf6YrVA— Royal Antwerp FC (@official_rafc) April 30, 2023
CUP FIGHTERS ❤🤍#EnLaatHetOnsHerhalen #CrokyCup🏆 pic.twitter.com/MdrDD82QeM— Royal Antwerp FC (@official_rafc) April 30, 2023
TEAM EFFORT! ❤️🤍 #RAFC #CupWinners pic.twitter.com/5btgWKnRfn— Royal Antwerp FC (@official_rafc) April 30, 2023
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карлос Самбрано сделал выбор в пользу родного Перу
Владимир Сегеда буде защищать Украину от рашистов