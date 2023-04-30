Антверпен выиграл Кубок Бельгии, победив в финале Мехелен

30 апреля в Брюсселе состоялся финальный матч Кубка Бельгии.

«Антверпен» в 4-й раз выиграл трофей, победив в финале «Мехелен» со счетом 2:0.

Голы забили Винсент Янссен с пенальти (35 мин) и Мишель-Анж Баликвиша (81 мин).

«Антверпен» получил право сыграть в Лиге Европы, однако продолжает борьбу в топ-четверке чемпионата Бельгии за одну из двух путевок в Лигу чемпионов.

Кубок Бельгии. Финал

30 апреля. Брюссель

Мехелен – Антверпен – 0:2

Голы: Янссен, 35 (пен), Баликвиша, 81.