Англия30 апреля 2023, 16:53 |
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Гарри КЕЙН: «Мы немного потеряли ценности Тоттенхэма»
Форвард «Тоттенхэма» – о положении дел в клубе
30 апреля 2023, 16:53 |
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Лидер атак «Тоттенхэма» Гарри Кейн оценил неудачи клуба в последние годы:
«Я чувствую, что мы немного потеряли ценности этого клуба за последние несколько лет. Речь идет о том, чтобы найти способ вернуться на ту же страницу снова, даже с нашими поклонниками. Мы хотим совершенствоваться. Это идет от руководства «Тоттенхэма» через клуб».
Ранее сообщалось о том, что летом Кейн может перейти в «Челси».
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