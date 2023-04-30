Гарри КЕЙН: «Мы немного потеряли ценности Тоттенхэма»

Лидер атак «Тоттенхэма» Гарри Кейн оценил неудачи клуба в последние годы:

«Я чувствую, что мы немного потеряли ценности этого клуба за последние несколько лет. Речь идет о том, чтобы найти способ вернуться на ту же страницу снова, даже с нашими поклонниками. Мы хотим совершенствоваться. Это идет от руководства «Тоттенхэма» через клуб».

Ранее сообщалось о том, что летом Кейн может перейти в «Челси».