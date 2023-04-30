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  4. Почеттино хочет пригласить в Челси Кейна
Англия
30 апреля 2023, 15:07 | Обновлено 30 апреля 2023, 16:08
928
7

Почеттино хочет пригласить в Челси Кейна

Форвард может покинуть «Тоттензхэм» летом

30 апреля 2023, 15:07 | Обновлено 30 апреля 2023, 16:08
928
7
Почеттино хочет пригласить в Челси Кейна
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Маурисио Почеттино находится в шаге от подписания контракта с «Челси». Аргентинский специалист уже думает над усилением команды во время летнего трансферного окна.

По информации инсайдера Николо Скиры, Почеттино хочет видеть в «Челси» Гарри Кейна, с которым ранее работал в «Тоттенхэме». «Шпоры» хотят за своего форварда 120 миллионов и предпочли бы продать игрока за границу.

Ранее сообщалось об интересе к Кейну со стороны «ПСЖ».

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Маурисио Почеттино Челси Гарри Кейн Тоттенхэм Николо Скира трансферы трансферы АПЛ
Источник Николо Скира
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Комментарии 7
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Володимир Підвірний
 за крок від підписання контракту з Челсі
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+3
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pol-55
Вони особисті друзі,але Челсі для Гаррі?,краще вже МЮ.
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0
Andr88
Потому и приглашают видя что зимние приобретения это провал .
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0
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Springfield
Все должны переходить в Арсенал!
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-1
Andr88
Время когда за Кейна могли заплатить 100 млн уже прошло .Он конечно топ игрок .это не пустой мудрик но возраст имеет большое значение 
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-1
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