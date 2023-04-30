Почеттино хочет пригласить в Челси Кейна

Маурисио Почеттино находится в шаге от подписания контракта с «Челси». Аргентинский специалист уже думает над усилением команды во время летнего трансферного окна.

По информации инсайдера Николо Скиры, Почеттино хочет видеть в «Челси» Гарри Кейна, с которым ранее работал в «Тоттенхэме». «Шпоры» хотят за своего форварда 120 миллионов и предпочли бы продать игрока за границу.

Ранее сообщалось об интересе к Кейну со стороны «ПСЖ».