Англия30 апреля 2023, 15:07 | Обновлено 30 апреля 2023, 16:08
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Почеттино хочет пригласить в Челси Кейна
Форвард может покинуть «Тоттензхэм» летом
30 апреля 2023, 15:07 | Обновлено 30 апреля 2023, 16:08
928
7
Маурисио Почеттино находится в шаге от подписания контракта с «Челси». Аргентинский специалист уже думает над усилением команды во время летнего трансферного окна.
По информации инсайдера Николо Скиры, Почеттино хочет видеть в «Челси» Гарри Кейна, с которым ранее работал в «Тоттенхэме». «Шпоры» хотят за своего форварда 120 миллионов и предпочли бы продать игрока за границу.
Ранее сообщалось об интересе к Кейну со стороны «ПСЖ».
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Комментарии 7
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за крок від підписання контракту з Челсі
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Вони особисті друзі,але Челсі для Гаррі?,краще вже МЮ.
Потому и приглашают видя что зимние приобретения это провал .
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Все должны переходить в Арсенал!
Время когда за Кейна могли заплатить 100 млн уже прошло .Он конечно топ игрок .это не пустой мудрик но возраст имеет большое значение
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