Франция25 апреля 2023, 21:46 |
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На замену Месси. ПСЖ хочет подписать Кейна
Форвард «Тоттенхэма» может продолжить карьеру во Франции
25 апреля 2023, 21:46 |
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Руководство «ПСЖ» потеряло надежду договориться по поводу нового контракта с Лионелем Месси. Чемпионы Франции уже ищут замену 35-летнему аргентинцу.
На замену Месси «ПСЖ» хочет подписать чистую «девятку», переформатировав атакующее трио. Приоритетный вариант – форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.
Что касается Месси, то аргентинец летом, скорее всего, вернется в «Барселону».
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