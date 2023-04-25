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  4. На замену Месси. ПСЖ хочет подписать Кейна
Франция
25 апреля 2023, 21:46 |
245
0

На замену Месси. ПСЖ хочет подписать Кейна

Форвард «Тоттенхэма» может продолжить карьеру во Франции

25 апреля 2023, 21:46 |
245
0
На замену Месси. ПСЖ хочет подписать Кейна
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Руководство «ПСЖ» потеряло надежду договориться по поводу нового контракта с Лионелем Месси. Чемпионы Франции уже ищут замену 35-летнему аргентинцу.

На замену Месси «ПСЖ» хочет подписать чистую «девятку», переформатировав атакующее трио. Приоритетный вариант – форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

Что касается Месси, то аргентинец летом, скорее всего, вернется в «Барселону».

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Источник Le Parisien
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