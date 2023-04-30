Другие новости30 апреля 2023, 16:13 |
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Реала среди них нет. У Зидана три варианта продолжения карьеры
Француз может возглавить «Ювентус», «Марсель» или «ПСЖ»
30 апреля 2023, 16:13 |
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Испанские СМИ опровергли информацию о том, что Зинедин Зидан начал переговоры с «Реалом». Более того: Marca утверждает, что 50-летний француз точно не вернется в Мадрид ближайшим летом.
При этом возвращение Зидана к тренерской деятельности нынешним летом очень вероятно. У него есть три варианта: «Ювентус», «ПСЖ» и «Марсель», за который выступает украинец Руслан Малиновский.
Зидан мечтал возглавить сборную Франции после ЧМ-2022, однако Дидье Дешам остался на своей должности.
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