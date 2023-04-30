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30 апреля 2023, 16:13 |
410
0

Реала среди них нет. У Зидана три варианта продолжения карьеры

Француз может возглавить «Ювентус», «Марсель» или «ПСЖ»

30 апреля 2023, 16:13 |
410
0
Реала среди них нет. У Зидана три варианта продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Испанские СМИ опровергли информацию о том, что Зинедин Зидан начал переговоры с «Реалом». Более того: Marca утверждает, что 50-летний француз точно не вернется в Мадрид ближайшим летом.

При этом возвращение Зидана к тренерской деятельности нынешним летом очень вероятно. У него есть три варианта: «Ювентус», «ПСЖ» и «Марсель», за который выступает украинец Руслан Малиновский.

Зидан мечтал возглавить сборную Франции после ЧМ-2022, однако Дидье Дешам остался на своей должности.

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Зинедин Зидан Ювентус ПСЖ Марсель Реал Мадрид
Источник Marca
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