Реала среди них нет. У Зидана три варианта продолжения карьеры

Испанские СМИ опровергли информацию о том, что Зинедин Зидан начал переговоры с «Реалом». Более того: Marca утверждает, что 50-летний француз точно не вернется в Мадрид ближайшим летом.

При этом возвращение Зидана к тренерской деятельности нынешним летом очень вероятно. У него есть три варианта: «Ювентус», «ПСЖ» и «Марсель», за который выступает украинец Руслан Малиновский.

Зидан мечтал возглавить сборную Франции после ЧМ-2022, однако Дидье Дешам остался на своей должности.