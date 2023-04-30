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  4. Соболева сыграет на турнир ITF с соперницей, поддержавшей вторжение россии
ITF
30 апреля 2023, 14:14 |
237
2

Соболева сыграет на турнир ITF с соперницей, поддержавшей вторжение россии

Амины Аншба уже попала за это под санкции Украины

30 апреля 2023, 14:14 |
237
2
Соболева сыграет на турнир ITF с соперницей, поддержавшей вторжение россии
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева пробилась в финал квалификации турнира ITF W100 в Висбадене (Германия).

В первом раунде отбора 19-летняя украинка одержала победу над словенкой Никой Радишич (6:4, 6:0).

В финале квалификации Соболевой предстоит сразится против восьмой сеяной Амины Аншбы.

Отметим, что в середине апреля Аншба попала под санкции Украины за поддержку военного вторжения россии. Указом предусмотрена блокировка активов, запрет вести предпринимательскую деятельность в стране и покупать недвижимость, запрет на въезд в Украину в течение 50 лет.

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Анастасия Соболева Амина Аншба ITF Висбаден
Источник Sport.ua
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Andrey_1992
Настя, рознеси цю рашистську шлюху!
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GloryUkraine
У українських тенісистів немає ніякої самоповаги. Шарікови. Як же вони "харчєваться" будуть якщо відмовляться виходити на корт проти рашистів та бульбофашистів?
І до одного місця їм війна в Україні.
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