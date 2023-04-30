Соболева сыграет на турнир ITF с соперницей, поддержавшей вторжение россии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева пробилась в финал квалификации турнира ITF W100 в Висбадене (Германия).

В первом раунде отбора 19-летняя украинка одержала победу над словенкой Никой Радишич (6:4, 6:0).

В финале квалификации Соболевой предстоит сразится против восьмой сеяной Амины Аншбы.

Отметим, что в середине апреля Аншба попала под санкции Украины за поддержку военного вторжения россии. Указом предусмотрена блокировка активов, запрет вести предпринимательскую деятельность в стране и покупать недвижимость, запрет на въезд в Украину в течение 50 лет.