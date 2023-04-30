Соболева сыграет на турнир ITF с соперницей, поддержавшей вторжение россии
Амины Аншба уже попала за это под санкции Украины
Украинская теннисистка Анастасия Соболева пробилась в финал квалификации турнира ITF W100 в Висбадене (Германия).
В первом раунде отбора 19-летняя украинка одержала победу над словенкой Никой Радишич (6:4, 6:0).
В финале квалификации Соболевой предстоит сразится против восьмой сеяной Амины Аншбы.
Отметим, что в середине апреля Аншба попала под санкции Украины за поддержку военного вторжения россии. Указом предусмотрена блокировка активов, запрет вести предпринимательскую деятельность в стране и покупать недвижимость, запрет на въезд в Украину в течение 50 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
27-летняя теннисистка Александра Корашвили перенесла тяжелую болезнь
Элина опубликовала отрывок из документального фильма Дмитрия Комарова
І до одного місця їм війна в Україні.