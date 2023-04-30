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  4. ГВАРДИОЛА: «И подумать не мог, что Арсенал потеряет очки в 4 матчах подряд»
Англия
30 апреля 2023, 11:34 | Обновлено 30 апреля 2023, 12:00
508
2

ГВАРДИОЛА: «И подумать не мог, что Арсенал потеряет очки в 4 матчах подряд»

Главный тренер «Манчестер Сити» уверен, что чемпионская гонка еще не закончена

30 апреля 2023, 11:34 | Обновлено 30 апреля 2023, 12:00
508
2
ГВАРДИОЛА: «И подумать не мог, что Арсенал потеряет очки в 4 матчах подряд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не считает, что его команда уже гарантировала себе победу в чемпионате.

«Люди говорят, что «Ман Сити» победит, глядя на то, что случилось с «Арсеналом» или «Ливерпулем». Но это не означает, что мы сделаем то же самое в игре с «Фулхэмом» в воскресенье или в матчах с «Вест Хэмом» или «Лидсом».

В этом и заключается тайна футбола. Месяц назад я и подумать не мог, что «Арсенал» потеряет очки в четырех матчах подряд. Это просто невозможно. Но это случилось. Нужно лучше заботиться о себе. Тогда мы будем ближе», – сказал Гвардиола.

В таблице АПЛ «Арсенал» занимает 1-е место, имея 75 очков после 33-х матчей. «Ман Сити» идет вторым с 73 пунктами, имея два матча в запасе.

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Комментарии 2
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Old T
Подписался бы  на  Sport.ua) Тут про это рассуждали ещё с Нового года.
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+2
BUROSTAVOK
Молодец Хосеп,избавился от белобрысой говорящей головы,и они начали терять очки)))
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+2
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