ГВАРДИОЛА: «И подумать не мог, что Арсенал потеряет очки в 4 матчах подряд»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не считает, что его команда уже гарантировала себе победу в чемпионате.

«Люди говорят, что «Ман Сити» победит, глядя на то, что случилось с «Арсеналом» или «Ливерпулем». Но это не означает, что мы сделаем то же самое в игре с «Фулхэмом» в воскресенье или в матчах с «Вест Хэмом» или «Лидсом».

В этом и заключается тайна футбола. Месяц назад я и подумать не мог, что «Арсенал» потеряет очки в четырех матчах подряд. Это просто невозможно. Но это случилось. Нужно лучше заботиться о себе. Тогда мы будем ближе», – сказал Гвардиола.

В таблице АПЛ «Арсенал» занимает 1-е место, имея 75 очков после 33-х матчей. «Ман Сити» идет вторым с 73 пунктами, имея два матча в запасе.