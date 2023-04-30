Удачный почин СаШо, волевая победа Шахтера, успехи Зари и Днепра-1

На посту главного тренера «Динамо» дебютировал Александр Шовковский, который в качестве исполняющего обязанности заменяет заболевшего Мирчу Луческу. Дебют для СаШо получился удачным: динамовцы обыграли «Металлист» 3:1. С таким же счетом «Шахтер» обыграл «Колос». Первую победу в весенней части сезона наконец-то добыл «Верес», обыгравший «Львов». Очередные победы добыли «Заря» и «Днепр-1».

Матч тура

Первая игра в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» для Александра Шовковского сложилась удачно. На протяжении практически всего поединка против «Металлиста» динамовцы доминировали. К тому же, из-за удаления полузащитника харьковчан Романюка в самом начале второго тайма, «бело-синие» имели численный перевес. В первом тайме счет так и не был открыт. «Динамо» добилось своего в середине второй половины встречи, дважды забив с интервалом в пять минут (отличились Сирота и Ванат). Правда, харьковчане один мяч отквитали (Прядун), после чего «бело-синие» явно занервничали. Однако численное преимущество киевлян таки сказалось в конце поединка: точный удар Вивчаренко снял все вопросы о победителе.

Голы тура

Классный гол в ворота «Металлиста» забил защитник «Динамо» Сирота. На 70-й минуте поединка Александр решился на дальний удар из-за пределов штрафной площади. Мяч по красивой траектории залетел в дальний угол ворот Ермолова. Последний раз Сирота забивал за «Динамо» почти два года назад – летом 2021-го.

В похожем стиле забил «Черноморцу» полузащитник «Зари» Антюх. На 34-й минуте Денис решился на удар из-за пределов штрафной площади: сильно пущенный мяч залетел в правый угол ворот Непогодова.

Ошибка тура

«Динамо» вело в игре против «Металлиста» 2:0, и ничего не предвещало проблем для «бело-синих». Тем не менее, избежать проблем киевлянам не удалось. На ровном месте ошибся центрбек Попов, начавший мудрить в ситуации, когда нужно было просто катнуть мяч Нещерету. Но Денис зачем-то начал обыгрывать Картушова, наступил на мяч и упал. Соперник легко воспользовался этой оплошностью и отпасовал на Прядуна, который забивал уже в пустые ворота.

Дебют тура

В игре против «Металлиста» за «Динамо» в УПЛ дебютировал Диалло. Полузащитник вышел на поле на 78-й минуте встречи, заменив Бенито. За отведенное ему время результативными действиями не отметился.



ФК Динамо

Победа тура

Все плохое когда-нибудь заканчивается. Безвыигрышная серия «Вереса» насчитывала 11 матчей – новый антирекорд клуба. В игре против «Львова» команда Вирта наконец-то добыла долгожданную победу. Эта виктория оборвала еще один антирекорд ривненской команды: она не могла выиграть в 12 подряд домашних матчах. Благодаря победе «Верес» на время сумел покинуть зону вылета. А вот львовянам, уступившим уже шестой поединок подряд, будет весьма сложно подняться с самого дна турнирной таблицы.

Стандарт тура

В умении забивать мячи со «стандартов» футболистам «Колоса» в УПЛ практически нет равных. Вот и в матче против «Шахтера» подопечные Вишняка забили после розыгрыша штрафного удара. Милько из глубины поля навесил на правый фланг атаки, откуда Чоботенко сбросил мяч на неприкрытого Ориховского, который в ближнем бою спокойно переиграл Трубина.

Джокер тура

Форварду «горняков» Келси понадобилась всего одна минута для того, чтобы забить мяч в игре против «Колоса». Венесуэлец появился на поле на 79-й минуте встречи, заменив Траоре, а уже на 80-й стал автором забитого мяча, удачно среагировав на отскок мяча от штанги.



ФК Шахтер

Пенальти тура

Единственный мяч «Миная» в ворота «Металлиста-1925» был забит с пенальти. Момент, побудивший арбитра Новохатнього указать на «точку», иначе, чем спорным, назвать нельзя. Защитник харьковчан Курило в борьбе с полузащитником закарпатской команды Твердохлибом первым оказался у мяча. Но после контактной борьбы Егор оказался на газоне, и судья назначил пенальти. Системы ВАР на игре не было.

Стабильность тура

Очередной мяч за «Днепр-1» забил Довбик. В этот раз от форварда днепрян пострадал «Ингулец». Для Артема этот гол – восьмой в последних пяти матчах. А всего на счету нападающего – 20 мячей. До рекорда Мхитаряна за сезон – пять точных ударов.



СК Днепр-1

Спасение тура

До 90+2 минуты матча «Рух» – «Ворскла» полтавчане выигрывали благодаря точному удару Степанюка. Но удержать победу подопечным Скрипника не удалось. В компенсированное ко второй половины встречи время арбитр Козыряцкий назначил пенальти. Климчук с «точки» не сплоховал.

Поражение тура

Первое поражение во главе «Александрии» потерпел Руслан Ротань. Под его руководством команда провела девять матчей: одна победа, семь ничьих и вот теперь есть и поражение.

Символическая сборная тура: Клищук – Мирошниченко, Сирота, Имереков, Вивчаренко – Ориховский, Бражко – Герреро, Бондаренко, Хомченовский – Свржняк.