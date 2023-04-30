Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удачный почин СаШо, волевая победа Шахтера, успехи Зари и Днепра-1
Украина. Премьер лига
30 апреля 2023, 10:57 | Обновлено 30 апреля 2023, 10:58
849
1

Удачный почин СаШо, волевая победа Шахтера, успехи Зари и Днепра-1

Самые интересные события 23-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

30 апреля 2023, 10:57 | Обновлено 30 апреля 2023, 10:58
849
1
Удачный почин СаШо, волевая победа Шахтера, успехи Зари и Днепра-1
ФК Динамо. Александр Шовковский

На посту главного тренера «Динамо» дебютировал Александр Шовковский, который в качестве исполняющего обязанности заменяет заболевшего Мирчу Луческу. Дебют для СаШо получился удачным: динамовцы обыграли «Металлист» 3:1. С таким же счетом «Шахтер» обыграл «Колос». Первую победу в весенней части сезона наконец-то добыл «Верес», обыгравший «Львов». Очередные победы добыли «Заря» и «Днепр-1».

Матч тура

Первая игра в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» для Александра Шовковского сложилась удачно. На протяжении практически всего поединка против «Металлиста» динамовцы доминировали. К тому же, из-за удаления полузащитника харьковчан Романюка в самом начале второго тайма, «бело-синие» имели численный перевес. В первом тайме счет так и не был открыт. «Динамо» добилось своего в середине второй половины встречи, дважды забив с интервалом в пять минут (отличились Сирота и Ванат). Правда, харьковчане один мяч отквитали (Прядун), после чего «бело-синие» явно занервничали. Однако численное преимущество киевлян таки сказалось в конце поединка: точный удар Вивчаренко снял все вопросы о победителе.

Голы тура

Классный гол в ворота «Металлиста» забил защитник «Динамо» Сирота. На 70-й минуте поединка Александр решился на дальний удар из-за пределов штрафной площади. Мяч по красивой траектории залетел в дальний угол ворот Ермолова. Последний раз Сирота забивал за «Динамо» почти два года назад – летом 2021-го.

В похожем стиле забил «Черноморцу» полузащитник «Зари» Антюх. На 34-й минуте Денис решился на удар из-за пределов штрафной площади: сильно пущенный мяч залетел в правый угол ворот Непогодова.

Ошибка тура

«Динамо» вело в игре против «Металлиста» 2:0, и ничего не предвещало проблем для «бело-синих». Тем не менее, избежать проблем киевлянам не удалось. На ровном месте ошибся центрбек Попов, начавший мудрить в ситуации, когда нужно было просто катнуть мяч Нещерету. Но Денис зачем-то начал обыгрывать Картушова, наступил на мяч и упал. Соперник легко воспользовался этой оплошностью и отпасовал на Прядуна, который забивал уже в пустые ворота.

Дебют тура

В игре против «Металлиста» за «Динамо» в УПЛ дебютировал Диалло. Полузащитник вышел на поле на 78-й минуте встречи, заменив Бенито. За отведенное ему время результативными действиями не отметился.


ФК Динамо

Победа тура

Все плохое когда-нибудь заканчивается. Безвыигрышная серия «Вереса» насчитывала 11 матчей – новый антирекорд клуба. В игре против «Львова» команда Вирта наконец-то добыла долгожданную победу. Эта виктория оборвала еще один антирекорд ривненской команды: она не могла выиграть в 12 подряд домашних матчах. Благодаря победе «Верес» на время сумел покинуть зону вылета. А вот львовянам, уступившим уже шестой поединок подряд, будет весьма сложно подняться с самого дна турнирной таблицы.

Стандарт тура

В умении забивать мячи со «стандартов» футболистам «Колоса» в УПЛ практически нет равных. Вот и в матче против «Шахтера» подопечные Вишняка забили после розыгрыша штрафного удара. Милько из глубины поля навесил на правый фланг атаки, откуда Чоботенко сбросил мяч на неприкрытого Ориховского, который в ближнем бою спокойно переиграл Трубина.

Джокер тура

Форварду «горняков» Келси понадобилась всего одна минута для того, чтобы забить мяч в игре против «Колоса». Венесуэлец появился на поле на 79-й минуте встречи, заменив Траоре, а уже на 80-й стал автором забитого мяча, удачно среагировав на отскок мяча от штанги.


ФК Шахтер

Пенальти тура

Единственный мяч «Миная» в ворота «Металлиста-1925» был забит с пенальти. Момент, побудивший арбитра Новохатнього указать на «точку», иначе, чем спорным, назвать нельзя. Защитник харьковчан Курило в борьбе с полузащитником закарпатской команды Твердохлибом первым оказался у мяча. Но после контактной борьбы Егор оказался на газоне, и судья назначил пенальти. Системы ВАР на игре не было.

Стабильность тура

Очередной мяч за «Днепр-1» забил Довбик. В этот раз от форварда днепрян пострадал «Ингулец». Для Артема этот гол – восьмой в последних пяти матчах. А всего на счету нападающего – 20 мячей. До рекорда Мхитаряна за сезон – пять точных ударов.


СК Днепр-1

Спасение тура

До 90+2 минуты матча «Рух» – «Ворскла» полтавчане выигрывали благодаря точному удару Степанюка. Но удержать победу подопечным Скрипника не удалось. В компенсированное ко второй половины встречи время арбитр Козыряцкий назначил пенальти. Климчук с «точки» не сплоховал.

Поражение тура

Первое поражение во главе «Александрии» потерпел Руслан Ротань. Под его руководством команда провела девять матчей: одна победа, семь ничьих и вот теперь есть и поражение.

Символическая сборная тура: Клищук – Мирошниченко, Сирота, Имереков, Вивчаренко – Ориховский, Бражко – Герреро, Бондаренко, Хомченовский – Свржняк.

По теме:
Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса
Класс Динамо, голепад от Днепра-1, казаки Вернидуба
Первая победа Ротаня, хет-трик Довбика, ничья Шахтера
статьи эксклюзив обзор тура УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Билодид раскритиковала решение IJF вернуть россиян на соревнования
Другие виды | 30 апреля 2023, 08:59 4
Билодид раскритиковала решение IJF вернуть россиян на соревнования
Билодид раскритиковала решение IJF вернуть россиян на соревнования

Двукратная чемпионка мира удивлена двойными стандартами Международной федерации дзюдо

Оболонь – Карпаты – 1:2. Скандал, шедевр на 90+11. Видео голов и обзор
Футбол | 30 апреля 2023, 07:31 2
Оболонь – Карпаты – 1:2. Скандал, шедевр на 90+11. Видео голов и обзор
Оболонь – Карпаты – 1:2. Скандал, шедевр на 90+11. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча Первой лиги чемпионата Украины

Павелко анонсировал назначение коуча, веселый тур УПЛ, две неудачи в хоккее
Футбол | 30.04.2023, 08:30
Павелко анонсировал назначение коуча, веселый тур УПЛ, две неудачи в хоккее
Павелко анонсировал назначение коуча, веселый тур УПЛ, две неудачи в хоккее
18-летний воспитанник Шахтера присоединился к рядам ВСУ
Футбол | 29.04.2023, 19:45
18-летний воспитанник Шахтера присоединился к рядам ВСУ
18-летний воспитанник Шахтера присоединился к рядам ВСУ
ВИДЕО. Почему Свитолина больше не побеждает? «Ответ» лежит у Зеленского
Теннис | 29.04.2023, 18:33
ВИДЕО. Почему Свитолина больше не побеждает? «Ответ» лежит у Зеленского
ВИДЕО. Почему Свитолина больше не побеждает? «Ответ» лежит у Зеленского
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andr88
Если бы шахтер выиграл у Баварии волевой победой то можно было бы гордиться .А то что кроты выигрывают волевые матчи у клубов типа колос или львов это стыдно .они на голову выше этих команд 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде
Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде
28.04.2023, 20:33 13
Теннис
Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
28.04.2023, 21:01 6
Футбол
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военными в Лондоне
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военными в Лондоне
29.04.2023, 00:11 6
Футбол
ВИДЕО. 15-летний дебютант Блауграны. Барселона уничтожила Бетис на Камп Ноу
ВИДЕО. 15-летний дебютант Блауграны. Барселона уничтожила Бетис на Камп Ноу
30.04.2023, 00:06 3
Футбол
Среди лидеров все стабильно. Таблица УПЛ после матчей 23-го тура
Среди лидеров все стабильно. Таблица УПЛ после матчей 23-го тура
29.04.2023, 17:17 2
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «Нет ничего, что Лома делает лучше меня. Я его годами изучал»
Девин ХЕЙНИ: «Нет ничего, что Лома делает лучше меня. Я его годами изучал»
29.04.2023, 08:49 5
Бокс
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
29.04.2023, 11:15 22
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме
ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме
29.04.2023, 16:07 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности