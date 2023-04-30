ВЕРНИДУБ: «Монзуль разбирается в футболе лучше, чем все мужики в Украине»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб высоко оценил квалификацию арбитра Катерины Монзуль, которая судила вчерашний матч его команды с «Александрией» (2:1).

«Сегодня я увидел судью, которая действительно является специалистом очень высокого уровня. Катерина – единственная, кто судит в Европе. И это не случайно. Она – женщина, которая гораздо больше разбирается в футболе и правильно судит, чем все те мужики, которые есть в Украине. Ибо те судят с учетом «что-то, как-то и где-то», а Монзуль выходит и честно выполняет свою работу.

Она это делает очень интересно и классно, к ней замечаний у меня нет. Если и есть какие-то ошибки, то я стопроцентно знаю: эти действия не заангажированы. Любой человек может ошибаться. А когда ты играешь и судят немного другие арбитры – не буду называть фамилий – чуду даешься. Поэтому, может, они меня и выводят уже: после 23 туров в этом чемпионате у меня уже два удаления, поэтому не хочу даже говорить об этом. Больше слова о них не скажу.

Да, порой могу крикнуть, как было в игре с «Минаем». Но я не обижал этого арбитра и ничего плохого ему не говорил. Это на его совести. Бог всем судья – он и рассудит. Бумеранг никто не отменял: если они считают, что его нет – очень ошибаются. Просто этот бумеранг еще где-то в пути и пока до них не долетел», – сказал Вернидуб.