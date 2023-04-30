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  4. ВЕРНИДУБ: «Монзуль разбирается в футболе лучше, чем все мужики в Украине»
Украина. Премьер лига
30 апреля 2023, 10:35 |
1357
34

ВЕРНИДУБ: «Монзуль разбирается в футболе лучше, чем все мужики в Украине»

Главный тренер «Кривбасса» похвалил арбитра

30 апреля 2023, 10:35 |
1357
34
ВЕРНИДУБ: «Монзуль разбирается в футболе лучше, чем все мужики в Украине»
Instagram. Катерина Монзуль

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб высоко оценил квалификацию арбитра Катерины Монзуль, которая судила вчерашний матч его команды с «Александрией» (2:1).

«Сегодня я увидел судью, которая действительно является специалистом очень высокого уровня. Катерина – единственная, кто судит в Европе. И это не случайно. Она – женщина, которая гораздо больше разбирается в футболе и правильно судит, чем все те мужики, которые есть в Украине. Ибо те судят с учетом «что-то, как-то и где-то», а Монзуль выходит и честно выполняет свою работу.

Она это делает очень интересно и классно, к ней замечаний у меня нет. Если и есть какие-то ошибки, то я стопроцентно знаю: эти действия не заангажированы. Любой человек может ошибаться. А когда ты играешь и судят немного другие арбитры – не буду называть фамилий – чуду даешься. Поэтому, может, они меня и выводят уже: после 23 туров в этом чемпионате у меня уже два удаления, поэтому не хочу даже говорить об этом. Больше слова о них не скажу.

Да, порой могу крикнуть, как было в игре с «Минаем». Но я не обижал этого арбитра и ничего плохого ему не говорил. Это на его совести. Бог всем судья – он и рассудит. Бумеранг никто не отменял: если они считают, что его нет – очень ошибаются. Просто этот бумеранг еще где-то в пути и пока до них не долетел», – сказал Вернидуб.

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Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 34
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BUROSTAVOK
Матчь ще не почався а вже біло голуба хвиля гімна піднялась...Коли шумбкіси і бэнэвці назначали арбітраж і малювали голи на компьютері,то все було добре...
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+1
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Andr88
Похоже что ее как раз и всунут судить шахтер Днепр .
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Old T
Про що тут балакати?  У Монзуль на грудях ФІФА!!!
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0
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Taste The World
Таки дала Вернидубу?
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0
Ося Пятачок
Но чи розбирається вона краще за козаків?
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0
Andr88
Вернидуб хвалит потому что Монзуль не убила Кривбасс иначе бы он говорил что хуже судьи чем Монзуль в мире не существует и что она ничего не понимает в футболе 
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-1
Andr88
А почему нельзя пригласить нейтрального судью а не павелковского которые у него в подчинении .Раньше на решающие матчи динамо шахтер вместо Прикормленных гондульмана вакса или Швецова приглашали судью из Европы 
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-1
Andr88
Любой судья которого Павелко с серной разрешат назначить на матч шахтер Днепр получит указание убивать Днепр ..Судьи прекрасно понимают что работу судьи найти нереально поэтому выполнят любое задание павелковско ахметовской мафии 
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-1
Умник
А потом выгонит тебя Юрий Николаевич в матче следующим ты скажешь что она истеричка.
Екатерина Монзуль абсолютно не компетентный арбитр который держится на тренеде о гендерном равенстве.
У нас в упл возможно с натяжкой норм Арбитр это Анатолий Абдула.
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-5
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