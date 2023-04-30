БРАЖКО: «У Черноморца проблемы, когда мяч попадает за спину защитникам»

Центральный хавбек луганской «Зари» Владимир Бражко, чей контракт принадлежит «Динамо», поделился ємоциями после победы над «Черноморцем» (3:1).

– «Заря» до матча была фаворитом в игре с одесситами. На поле легко удалось подтвердить свое преимущество в классе?

– Нелегко. Любой матч складывается непросто. У одесситов такая тактика – играть одному игроку против одного футболиста по всему полю. Но мы к этому подготовились. У нас было достаточно моментов, чтобы победить в этой встрече.

– Да, главный тренер «Шахтера» Йовичевич недавно говорил, что «Черноморец» лучшая команда при прессинге и контрпрессинге…

– Прессинг у них достаточно приличный. Но есть и проблемы, когда мяч попадает за спину защитникам «моряков». Тогда их соперники много моментов создают у ворот Непогодова.

– После счета 2:0 стало легче дышать?

– Мы чуть расслабились в концовке первого тайма и поэтому пропустили мяч в свои ворота.

– Эмоции в раздевалке были сильные?

– Была злость на самих себя, ведь мы несколько хороших моментов не реализовали. Мы вполне могли закрывать игру до перерыва.

– Следующий матч уже в среду. «Заря» принимает «Верес». Что ты скажешь о будущем сопернике?

– «Верес» – хорошая, боевая команда, которая впервые выиграла за долгое время. Они приедут к нам злые. Но мы будем стараться.