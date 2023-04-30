30.04.2023 14:30 - : -
Украина. Вторая лига30 апреля 2023, 09:12 | Обновлено 30 апреля 2023, 09:15
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Кремень-2 – Нива Б, Васт – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 апреля видеотрансляции матчей 14-го тура Второй лиги
30 апреля 2023, 09:12 | Обновлено 30 апреля 2023, 09:15
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30 апреля проходят поединки 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Вторая лига. 14-й тур, 30 апреля
13:30 Кремень-2 – Нива Бузовая
14:30 Васт Николаев – Металург-2 Запорожье
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