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Чемпионат Украины
Васт
30.04.2023 14:30 - : -
Металлург-2 Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
30 апреля 2023, 09:12 | Обновлено 30 апреля 2023, 09:15
33
0

Кремень-2 – Нива Б, Васт – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 апреля видеотрансляции матчей 14-го тура Второй лиги

30 апреля 2023, 09:12 | Обновлено 30 апреля 2023, 09:15
33
0
Кремень-2 – Нива Б, Васт – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Бузовая

30 апреля проходят поединки 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Вторая лига. 14-й тур, 30 апреля

13:30 Кремень-2 Нива Бузовая

14:30 Васт Николаев Металург-2 Запорожье

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Источник Sport.ua
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