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  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Мы могли забить Днепру-1, но пропустили с пенальти»
Украина. Премьер лига
30 апреля 2023, 07:23 |
308
1

Сергей КОВАЛЕЦ: «Мы могли забить Днепру-1, но пропустили с пенальти»

Главный тренер «Ингульца» прокомментировал поражение от «Днепра-1»

30 апреля 2023, 07:23 |
308
1
Сергей КОВАЛЕЦ: «Мы могли забить Днепру-1, но пропустили с пенальти»
СК Днепр-1. Сергей Ковалец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:2) в матче 23-го тура УПЛ:

«Трудно говорить, много эмоций. Игроки отдали много сил для того, чтобы был положительный результат. К сожалению, мы проиграли. Понимаем, что сейчас нам нужно восстановить эмоции, энергию и подготовиться к следующим матчам.

В начале первого тайма у нас был хороший момент. Мы могли забить мяч, но пропустили с пенальти, и уже стало труднее. Хотя, опять же, были неплохие предпосылки для того, чтобы забить мяч. Но результат есть, мы его принимаем и готовимся к следующим матчам.

Хочется поблагодарить ВСУ – россия все не успокоится, к сожалению. Вчера был мощный ракетный удар по нашей стране. Соболезнования погибшим. Украина победит. А сегодняшний матч – это игра. Поэтому можем только поздравить «Днепр-1» с победой».

Игроки получат один выходной день. И будем готовиться к «Кривбассу». Понимаем, что это домашний матч, где надо показать свои лучшие качества».

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Источник ФК Ингулец
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Комментарии 1
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Andr88
Достаточно лить слезы крокодильи .75 тысяч долларов которые платит Ахметов чтобы отобрать у Днепра заработать нелегко и то что полностью выложились молодцы .В этом и заключается ваша работа играть в футбол раз в неделю.Люди на стройке работают ежедневно и не плачут 
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