Сергей КОВАЛЕЦ: «Мы могли забить Днепру-1, но пропустили с пенальти»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:2) в матче 23-го тура УПЛ:

«Трудно говорить, много эмоций. Игроки отдали много сил для того, чтобы был положительный результат. К сожалению, мы проиграли. Понимаем, что сейчас нам нужно восстановить эмоции, энергию и подготовиться к следующим матчам.

В начале первого тайма у нас был хороший момент. Мы могли забить мяч, но пропустили с пенальти, и уже стало труднее. Хотя, опять же, были неплохие предпосылки для того, чтобы забить мяч. Но результат есть, мы его принимаем и готовимся к следующим матчам.

Хочется поблагодарить ВСУ – россия все не успокоится, к сожалению. Вчера был мощный ракетный удар по нашей стране. Соболезнования погибшим. Украина победит. А сегодняшний матч – это игра. Поэтому можем только поздравить «Днепр-1» с победой».

Игроки получат один выходной день. И будем готовиться к «Кривбассу». Понимаем, что это домашний матч, где надо показать свои лучшие качества».