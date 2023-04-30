СКРИПНИК: «Пропущенный на последних минутах гол не прибавляет позитива»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал ничью в матче 23-го тура УПЛ против львовского «Руха» (1:1):

«Когда ты на последних минутах пропускаешь решающий гол, то это, наверное, не прибавляет позитива. Но я могу сказать, что мы играли очень хорошо против мяча. Мы хотели забить, что и сделали.

Честно говоря, не видел каких-либо голевых моментов у «Руха», но это футбол. Такое бывает – длинный мяч, нападающий оказался расторопнее других. И случилось то, что случилось.

Грустно, но уже в четверг мы будем играть с «Динамо». Будем смотреть. Могу сказать, что мы сегодня потеряли 2 очка».