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  4. СКРИПНИК: «Пропущенный на последних минутах гол не прибавляет позитива»
Украина. Премьер лига
30 апреля 2023, 06:23 | Обновлено 30 апреля 2023, 06:39
246
0

СКРИПНИК: «Пропущенный на последних минутах гол не прибавляет позитива»

Главный тренер «Ворсклы» прокомментировал ничью в матче против «Руха»

30 апреля 2023, 06:23 | Обновлено 30 апреля 2023, 06:39
246
0
СКРИПНИК: «Пропущенный на последних минутах гол не прибавляет позитива»
Rukh TV. Виктор Скрипник

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал ничью в матче 23-го тура УПЛ против львовского «Руха» (1:1):

«Когда ты на последних минутах пропускаешь решающий гол, то это, наверное, не прибавляет позитива. Но я могу сказать, что мы играли очень хорошо против мяча. Мы хотели забить, что и сделали.

Честно говоря, не видел каких-либо голевых моментов у «Руха», но это футбол. Такое бывает – длинный мяч, нападающий оказался расторопнее других. И случилось то, что случилось.

Грустно, но уже в четверг мы будем играть с «Динамо». Будем смотреть. Могу сказать, что мы сегодня потеряли 2 очка».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Рух - Ворскла Виктор Скрипник пресс-конференция
Источник ФК Рух Львов
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