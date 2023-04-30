В субботу, 29 апреля, состоялся матч 34-го тура чемпионата Англии.

«Брентфорд» дома вырвал победу со счетом 2:1 над «Ноттингем Форест».

Проигрывая 0:1 на 80-й минуте, хозяева поля взяли три очка благодаря голам Айвана Тоуни и Джоша Дасилвы в конце матча.

АПЛ. 34-й тур. 29 апреля

Брентфорд – Ноттингем Форест – 2:1

Голы: Тоуни, 82, Дасилва, 90+4 – Данило, 45+1