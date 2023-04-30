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Чемпионат Англии
Брентфорд
29.04.2023 17:00 – FT 2 : 1
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 апреля 2023, 05:30 | Обновлено 30 апреля 2023, 05:52
154
0

Брентфорд – Ноттингем Форест – 2:1. Победа на 90+4-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Англии.

30 апреля 2023, 05:30 | Обновлено 30 апреля 2023, 05:52
154
0
Брентфорд – Ноттингем Форест – 2:1. Победа на 90+4-й. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 апреля, состоялся матч 34-го тура чемпионата Англии.

«Брентфорд» дома вырвал победу со счетом 2:1 над «Ноттингем Форест».

Проигрывая 0:1 на 80-й минуте, хозяева поля взяли три очка благодаря голам Айвана Тоуни и Джоша Дасилвы в конце матча.

АПЛ. 34-й тур. 29 апреля

Брентфорд – Ноттингем Форест – 2:1

Голы: Тоуни, 82, Дасилва, 90+4 – Данило, 45+1

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Дасилва (Брентфорд).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Данило (Ноттингем Форест).
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Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Айван Тоуни видео голов и обзор Джош Дасилва Данило дос Сантос де Оливейра
Источник Sport.ua
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