29.04.2023 17:00 – FT 2 : 1
Англия30 апреля 2023, 05:30 | Обновлено 30 апреля 2023, 05:52
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Брентфорд – Ноттингем Форест – 2:1. Победа на 90+4-й. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Англии.
30 апреля 2023, 05:30 | Обновлено 30 апреля 2023, 05:52
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В субботу, 29 апреля, состоялся матч 34-го тура чемпионата Англии.
«Брентфорд» дома вырвал победу со счетом 2:1 над «Ноттингем Форест».
Проигрывая 0:1 на 80-й минуте, хозяева поля взяли три очка благодаря голам Айвана Тоуни и Джоша Дасилвы в конце матча.
АПЛ. 34-й тур. 29 апреля
Брентфорд – Ноттингем Форест – 2:1
Голы: Тоуни, 82, Дасилва, 90+4 – Данило, 45+1
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Дасилва (Брентфорд).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Данило (Ноттингем Форест).
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