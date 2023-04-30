29.04.2023 17:15 – FT 4 : 0
Испания30 апреля 2023, 04:59 | Обновлено 30 апреля 2023, 05:21
57
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ВИДЕО. Аутсайдер Эльче нанес сенсационное поражение Райо Вальекано – 4:0
Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Испании
30 апреля 2023, 04:59 | Обновлено 30 апреля 2023, 05:21
57
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В матче 32-го тура чемпионата Испании «Эльче» дома разгромил «Райо Вальекано» со счетом 4:0.
Голы у аутсайдера Ла Лиги забили Тете Моренте, Лукас Бойе, Фидель и Херард Гумбау. На 27-й минуте был удален защитник гостей Флориан Лежен.
«Эльче» набрал 16 очков (последнее 20-е место). «Райо Вальекано» – на 9-й позиции (43 очка).
Ла Лига. 32-й тур, 29 апреля
Эльче – Райо Вальекано – 4:0
Голы: Тете Моренте, 45+1, Бойе, 52, Фидель, 53, Херард Гумбау, 72.
Видеообзор матча
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Херард Гумбау (Эльче).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Фидель (Эльче).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Бойе (Эльче).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Тете Моренте (Эльче).
27’
Флоран Лежён (Райо Вальекано) получает красную карточку.
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