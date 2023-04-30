ВИДЕО. Аутсайдер Эльче нанес сенсационное поражение Райо Вальекано – 4:0

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Эльче» дома разгромил «Райо Вальекано» со счетом 4:0.

Голы у аутсайдера Ла Лиги забили Тете Моренте, Лукас Бойе, Фидель и Херард Гумбау. На 27-й минуте был удален защитник гостей Флориан Лежен.

«Эльче» набрал 16 очков (последнее 20-е место). «Райо Вальекано» – на 9-й позиции (43 очка).

Ла Лига. 32-й тур, 29 апреля

Эльче – Райо Вальекано – 4:0

Голы: Тете Моренте, 45+1, Бойе, 52, Фидель, 53, Херард Гумбау, 72.

Видеообзор матча