ГРИГОРЧУК: «Команда немного боится. На ровном месте теряем мячи»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение от луганской «Зари» (1:3) в матче 23-го тура УПЛ:

«Мы проиграли и очень этим недовольны. Согласен, что мы играли по-разному в двух таймах. Команда немного боится. На ровном месте теряем мячи. Из-за этого приходится очень много работать в обороне. А против команды с таким уровнем мастерства как «Заря» – это очень непросто.

Я бы не сказал, что сегодня были какие-то кардинальные тактические перемены. Если защитник выходит не слева, а справа, или наоборот – это нельзя считать серьезным изменением, это обычная вещь. Они могут играть так даже в течение одного матча – то на правом фланге, то на левом. Брагару начал игру повыше, играл сегодня как вингер, а не как защитник. Ведь нам нужно было определять основной состав с учетом того, что выпал Алефиренко».