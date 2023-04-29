Гол Сапаты на 88-й минуте принес Аталанте победу над Торино в Италии

В субботу, 29 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Италии по футболу между клубами «Торино» и «Аталанта». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет был открыт на 34-й минуте. Отличился Давиде Дзаппакоста.

На 75-й минуте «Торино» смог сравнять счет благодаря взятию ворот от Антонио Санабриа. Однако ничью хозяевам удержать не удалось. На 88-й форвард «Аталанты» Дуван Сапата после передачи Дзаппакосты забил и вырвал победу для своей команды.

Сейчас «Аталанта» занимает 6-е место в таблице Серии А. У команды 55 очков после 32 туров. «Торино» с 42 пунктами располагается на 32-й позиции.

Чемпионат Италии по футболу. 32-й тур. 29 апреля

Торино – Аталанта – 1:2

Голы: Санабриа, 75 – Дзаппакоста, 34, Сапата, 88