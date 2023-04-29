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Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 22:55 | Обновлено 29 апреля 2023, 23:00
179
0

Артем Довбик забил 60-й гол в карьере

25-летний форвард днепрян забил 60-й мяч в украинской карьере

29 апреля 2023, 22:55 | Обновлено 29 апреля 2023, 23:00
179
0
Артем Довбик забил 60-й гол в карьере
СК Днепр-1. Артем Довбик

Гол в матче с «Ингульцом» (2:0) стал 60-м в украинской карьере Артема Довбика. 49 мячей он забил за «Днепр-1», 6 – за национальную сборную и 5 – за «Днепр».

45 раз Артем отличился в чемпионатах Украины, в том числе 40 – за «Днепр-1», 5 – в еврокубках и 4 – в Кубке Украины. Свои автографы Довбик поставил в воротах 26 команд – 18 украинских и 8 зарубежных. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы», «Львова» – по 6 раз, «Зари», «Колоса» и «Металлиста 1925» – по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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