Украина. Премьер лига29 апреля 2023, 22:55 | Обновлено 29 апреля 2023, 23:00
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Артем Довбик забил 60-й гол в карьере
25-летний форвард днепрян забил 60-й мяч в украинской карьере
29 апреля 2023, 22:55 | Обновлено 29 апреля 2023, 23:00
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Гол в матче с «Ингульцом» (2:0) стал 60-м в украинской карьере Артема Довбика. 49 мячей он забил за «Днепр-1», 6 – за национальную сборную и 5 – за «Днепр».
45 раз Артем отличился в чемпионатах Украины, в том числе 40 – за «Днепр-1», 5 – в еврокубках и 4 – в Кубке Украины. Свои автографы Довбик поставил в воротах 26 команд – 18 украинских и 8 зарубежных. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы», «Львова» – по 6 раз, «Зари», «Колоса» и «Металлиста 1925» – по 4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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