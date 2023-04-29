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Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 22:19 | Обновлено 29 апреля 2023, 22:37
270
0

Днепр-1 добыл 50-ю победу в УПЛ

Днепряне отпраздновали двойной юбилей

29 апреля 2023, 22:19 | Обновлено 29 апреля 2023, 22:37
270
0
Днепр-1 добыл 50-ю победу в УПЛ
СК Днепр-1

«Днепр-1», обыграв на выезде «Ингулец» (2:0), отпраздновал 50-ю викторию в чемпионатах Украины, в том числе 20-ю - в гостях. 21 победу днепряне одержали под руководством Игора Йовичевича, 16 – с Александром Кучером и 13 – с Дмитрием Михайленко. В элитном дивизионе «Днепр-1» брал верх над 18 клубами. При этом чаще других днепряне выигрывали у «Львова» - 8 раз, «Ворсклы», «Мариуполя» и «Олимпика» – по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы «Днепра-1» в чемпионатах Украины

Победа

Дата

Тренер «Днепра-1»

Соперник

Тренер

Счет

1-я

31.07.2019

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

Олимпик

ЖУЛИУ СЕЗАР

2:0 (д)

10-я

07.06.2020

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

Львов

Егише МЕЛИКЯН

2:1 (г)

20-я

02.04.2021

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Львов

Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ

5:1 (д)

30-я

07.11.2021

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Ингулец

Сергей ЛАВРИНЕНКО

1:0 (г)

40-я

16.10.2022

Александр КУЧЕР

Рух

Леонид КУЧУК

3:2 (г)

50-я

29.04.2023

Александр КУЧЕР

Ингулец

Сергей КОВАЛЕЦ

2:0 (г)

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Источник Sport.ua
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