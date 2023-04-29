Днепр-1 добыл 50-ю победу в УПЛ
Днепряне отпраздновали двойной юбилей
«Днепр-1», обыграв на выезде «Ингулец» (2:0), отпраздновал 50-ю викторию в чемпионатах Украины, в том числе 20-ю - в гостях. 21 победу днепряне одержали под руководством Игора Йовичевича, 16 – с Александром Кучером и 13 – с Дмитрием Михайленко. В элитном дивизионе «Днепр-1» брал верх над 18 клубами. При этом чаще других днепряне выигрывали у «Львова» - 8 раз, «Ворсклы», «Мариуполя» и «Олимпика» – по 4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы «Днепра-1» в чемпионатах Украины
|
Победа
|
Дата
|
Тренер «Днепра-1»
|
Соперник
|
Тренер
|
Счет
|
1-я
|
31.07.2019
|
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО
|
Олимпик
|
ЖУЛИУ СЕЗАР
|
2:0 (д)
|
10-я
|
07.06.2020
|
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО
|
Львов
|
Егише МЕЛИКЯН
|
2:1 (г)
|
20-я
|
02.04.2021
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Львов
|
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ
|
5:1 (д)
|
30-я
|
07.11.2021
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Ингулец
|
Сергей ЛАВРИНЕНКО
|
1:0 (г)
|
40-я
|
16.10.2022
|
Александр КУЧЕР
|
Рух
|
Леонид КУЧУК
|
3:2 (г)
|
50-я
|
29.04.2023
|
Александр КУЧЕР
|
Ингулец
|
Сергей КОВАЛЕЦ
|
2:0 (г)
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