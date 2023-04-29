Днепр-1 добыл 50-ю победу в УПЛ

«Днепр-1», обыграв на выезде «Ингулец» (2:0), отпраздновал 50-ю викторию в чемпионатах Украины, в том числе 20-ю - в гостях. 21 победу днепряне одержали под руководством Игора Йовичевича, 16 – с Александром Кучером и 13 – с Дмитрием Михайленко. В элитном дивизионе «Днепр-1» брал верх над 18 клубами. При этом чаще других днепряне выигрывали у «Львова» - 8 раз, «Ворсклы», «Мариуполя» и «Олимпика» – по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы «Днепра-1» в чемпионатах Украины