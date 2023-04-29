Артем Довбик идет по графику Мхитаряна

В поединке с «Ингульцом» (2:0) Артем Довбик забил 20-й мяч в своем 22-м матче сезона-2022/23. Он стал 13-м бомбардиром, достигшим этого рубежа в ходе одного чемпионата Украины. Причем меньше игр на два десятка голов, чем форварду днепрян, понадобилось только бразильцу Алексу Тейшейре (2015/16) – 14, и столько же – 22 - армянину Генриху Мхитаряну. Так что Довбик, можно сказать, стал рекордсменом среди отечественных игроков, превзойдя на 2 матча результаты Олега Матвеева и Андрея Воробья.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество матчей на стартовых 20 голов в одном чемпионате