Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем Довбик идет по графику Мхитаряна
Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 21:58 | Обновлено 29 апреля 2023, 22:36
877
0

Артем Довбик идет по графику Мхитаряна

Форвард «Днепра-1» забил 20-й мяч в УПЛ-2022/23

29 апреля 2023, 21:58 | Обновлено 29 апреля 2023, 22:36
877
0
Артем Довбик идет по графику Мхитаряна
СК Днепр-1. Артем Довбик

В поединке с «Ингульцом» (2:0) Артем Довбик забил 20-й мяч в своем 22-м матче сезона-2022/23. Он стал 13-м бомбардиром, достигшим этого рубежа в ходе одного чемпионата Украины. Причем меньше игр на два десятка голов, чем форварду днепрян, понадобилось только бразильцу Алексу Тейшейре (2015/16) – 14, и столько же – 22 - армянину Генриху Мхитаряну. Так что Довбик, можно сказать, стал рекордсменом среди отечественных игроков, превзойдя на 2 матча результаты Олега Матвеева и Андрея Воробья.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество матчей на стартовых 20 голов в одном чемпионате

Матч

Игрок

Клуб

Сезон

14-й

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер

2015/16

22-й

Генрих МХИТАРЯН

Шахтер

2012/13

22-й

Артем ДОВБИК

Днепр-1

2022/23

24-й

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер

1996/97

24-й

Максим ШАЦКИХ

Динамо

1999/00

24-й

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер

2000/01

25-й

Алексей БЕЛИК

Шахтер

2002/03

25-й

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

2013/14

25-й

Факундо ФЕРРЕЙРА

Шахтер

2017/18

27-й

Сергей РЕБРОВ

Динамо

1996/97

27-й

Сергей РЕБРОВ

Динамо

1997/98

27-й

ЖУНИОР МОРАЕС

Шахтер

2019/20

28-й

Максим ШАЦКИХ

Динамо

2002/03

31-й

Арсен АВАКОВ

Торпедо

1994/95

32-й

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

Черноморец

1995/96

По теме:
Артем Довбик забил 60-й гол в карьере
Александр СВАТОК: «Какая разница, где был фол. Арбитр принял решение»
Днепр-1 добыл 50-ю победу в УПЛ
цифры и факты Днепр-1 Артем Довбик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брайтон – Вулвз – 6:0. Три дубля и лучшая игра Де Дзерби. Видео голов
Футбол | 29 апреля 2023, 22:35 0
Брайтон – Вулвз – 6:0. Три дубля и лучшая игра Де Дзерби. Видео голов
Брайтон – Вулвз – 6:0. Три дубля и лучшая игра Де Дзерби. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 34-го тура АПЛ

ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военным в Лондоне
Футбол | 29 апреля 2023, 00:11 6
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военным в Лондоне
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военным в Лондоне

Украинские футболисты после марафона в Англии подписали футболки, которые выставят на аукцион

Нужна только победа. Украина в последнем матче ЧМ сыграет с Японией
Хоккей | 29.04.2023, 08:35
Нужна только победа. Украина в последнем матче ЧМ сыграет с Японией
Нужна только победа. Украина в последнем матче ЧМ сыграет с Японией
Первое поражение Ротаня. Кривбасс дома справился с Александрией
Футбол | 29.04.2023, 16:57
Первое поражение Ротаня. Кривбасс дома справился с Александрией
Первое поражение Ротаня. Кривбасс дома справился с Александрией
ЧМ по хоккею. Украина проиграла Японии в матче за повышение в классе
Хоккей | 29.04.2023, 21:59
ЧМ по хоккею. Украина проиграла Японии в матче за повышение в классе
ЧМ по хоккею. Украина проиграла Японии в матче за повышение в классе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
29.04.2023, 11:15 17
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «Нет ничего, что Лома делает лучше меня. Я его годами изучал»
Девин ХЕЙНИ: «Нет ничего, что Лома делает лучше меня. Я его годами изучал»
29.04.2023, 08:49 5
Бокс
Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде
Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде
28.04.2023, 20:33 13
Теннис
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
27.04.2023, 21:43 8
Теннис
Российский боксер передаст часть гонорара на поддержку войны рф в Украине
Российский боксер передаст часть гонорара на поддержку войны рф в Украине
28.04.2023, 10:35 12
Бокс
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка
28.04.2023, 20:08
Футбол
Дебют Шовковского. Составы на матч Металлист – Динамо
Дебют Шовковского. Составы на матч Металлист – Динамо
28.04.2023, 11:51
Футбол
Победа с удалением. Динамо во втором тайме дожало Металлист
Победа с удалением. Динамо во втором тайме дожало Металлист
28.04.2023, 14:54 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности