Артем Довбик идет по графику Мхитаряна
Форвард «Днепра-1» забил 20-й мяч в УПЛ-2022/23
В поединке с «Ингульцом» (2:0) Артем Довбик забил 20-й мяч в своем 22-м матче сезона-2022/23. Он стал 13-м бомбардиром, достигшим этого рубежа в ходе одного чемпионата Украины. Причем меньше игр на два десятка голов, чем форварду днепрян, понадобилось только бразильцу Алексу Тейшейре (2015/16) – 14, и столько же – 22 - армянину Генриху Мхитаряну. Так что Довбик, можно сказать, стал рекордсменом среди отечественных игроков, превзойдя на 2 матча результаты Олега Матвеева и Андрея Воробья.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Количество матчей на стартовых 20 голов в одном чемпионате
|
Матч
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
14-й
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Шахтер
|
2015/16
|
22-й
|
Генрих МХИТАРЯН
|
Шахтер
|
2012/13
|
22-й
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
2022/23
|
24-й
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Шахтер
|
1996/97
|
24-й
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
1999/00
|
24-й
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер
|
2000/01
|
25-й
|
Алексей БЕЛИК
|
Шахтер
|
2002/03
|
25-й
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
2013/14
|
25-й
|
Факундо ФЕРРЕЙРА
|
Шахтер
|
2017/18
|
27-й
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
1996/97
|
27-й
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
1997/98
|
27-й
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
2019/20
|
28-й
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
2002/03
|
31-й
|
Арсен АВАКОВ
|
Торпедо
|
1994/95
|
32-й
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
Черноморец
|
1995/96
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 34-го тура АПЛ
Украинские футболисты после марафона в Англии подписали футболки, которые выставят на аукцион