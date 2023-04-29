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  4. Владимир Шаран провел 450-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера
Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 21:40 | Обновлено 29 апреля 2023, 21:49
122
0

Владимир Шаран провел 450-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера

Еще одним юбиляром в 23-м туре стал Сергей Ковалец

29 апреля 2023, 21:40 | Обновлено 29 апреля 2023, 21:49
122
0
Владимир Шаран провел 450-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера
ФК Минай. Владимир Шаран

Владимир Шаран провел 450-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера. 206 встреч Шаран отыграл в рядах «Динамо», «Днепра», «Карпат» и «Александрии», а в 244-х поединках руководил действиями «Закарпатья», «Александрии», «Карпат» и «Миная» с тренерского мостика. К слову, Шаран единственный человек в украинском футболе, кто преодолел 200-матчевый рубеж в УПЛ и как игрок, и как тренер.

Еще одним юбиляром в 23-м туре стал Сергей Ковалец, который провел на двух поприщах 350 матчей. 257 – как игрок «Динамо» «Днепра», «Черноморца», «Карпат», запорожского «Металлурга», «Оболони», «Волыни» и «Борисфена». 93 – как тренер «Львова», «Оболони», запорожского «Металлурга» и «Ингульца».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 300 матчей в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера

Клубы

Матчи

Игрок

Тренер

Всего

И

Т

1.

Владимир ШАРАН

Динамо, Днепр,

Закарпатье,

450

206

244

Карпаты, Александрия

Александрия,

Карпаты, Минай

2.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

Динамо

427

426

1

3.

Василий САЧКО

Таврия, Волынь,

Ворскла

426

260

166

Кривбасс, Ворскла

4.

Руслан КОСТЫШИН

Арсенал, Днепр, Кривбасс

Колос

424

359

65

5.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

Карпаты, Шахтер,

Карпаты

407

400

7

Металлург З, Таврия

Волынь, Закарпатье

6.

Руслан РОТАНЬ

Днепр, Динамо

Александрия

384

375

9

7.

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Днепр, ЦСКА/Арсенал,

Арсенал

357

356

1

Металлург Д, Шахтер,

Ильичевец, Ворскла

8.

Сергей КОВАЛЕЦ

Динамо, Днепр,

Львов, Оболонь,

350

257

93

Черноморец, Карпаты,

Металлург З, Ингулец

Металлург З, Оболонь,

Волынь, Борисфен

9.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер, Динамо

Динамо

349

261

88

10.

Юрий ВЕРНИДУБ

Металлург З, Торпедо

Заря, Кривбасс

344

102

242

Юрий МАКСИМОВ

Днепр, Динамо,

Оболонь, Кривбасс,

344

166

178

Борисфен, Металлург З

Металлург Д, Ворскла

12.

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

Днепр, Динамо, Металлург З

Днепр, Днепр-1

342

276

66

13.

ЭДМАР

Таврия, Металлист, Днепр

Металлист 1925

332

316

16

14.

Игорь ЛУЧКЕВИЧ

Металлург З, Металлург Д,

Металлург З

313

311

2

Карпаты, Таврия

И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.

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Источник Sport.ua
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