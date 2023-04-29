Владимир Шаран провел 450-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера
Еще одним юбиляром в 23-м туре стал Сергей Ковалец
Владимир Шаран провел 450-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера. 206 встреч Шаран отыграл в рядах «Динамо», «Днепра», «Карпат» и «Александрии», а в 244-х поединках руководил действиями «Закарпатья», «Александрии», «Карпат» и «Миная» с тренерского мостика. К слову, Шаран единственный человек в украинском футболе, кто преодолел 200-матчевый рубеж в УПЛ и как игрок, и как тренер.
Еще одним юбиляром в 23-м туре стал Сергей Ковалец, который провел на двух поприщах 350 матчей. 257 – как игрок «Динамо» «Днепра», «Черноморца», «Карпат», запорожского «Металлурга», «Оболони», «Волыни» и «Борисфена». 93 – как тренер «Львова», «Оболони», запорожского «Металлурга» и «Ингульца».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все, кто провел 300 матчей в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера
|
|
|
Клубы
|
|
Матчи
|
|
|
|
|
Игрок
|
Тренер
|
Всего
|
И
|
Т
|
1.
|
Владимир ШАРАН
|
Динамо, Днепр,
|
Закарпатье,
|
450
|
206
|
244
|
|
|
Карпаты, Александрия
|
Александрия,
|
|
|
|
|
|
|
Карпаты, Минай
|
|
|
|
2.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
Динамо
|
427
|
426
|
1
|
3.
|
Василий САЧКО
|
Таврия, Волынь,
|
Ворскла
|
426
|
260
|
166
|
|
|
Кривбасс, Ворскла
|
|
|
|
|
4.
|
Руслан КОСТЫШИН
|
Арсенал, Днепр, Кривбасс
|
Колос
|
424
|
359
|
65
|
5.
|
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
|
Карпаты, Шахтер,
|
Карпаты
|
407
|
400
|
7
|
|
|
Металлург З, Таврия
|
|
|
|
|
|
|
Волынь, Закарпатье
|
|
|
|
|
6.
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр, Динамо
|
Александрия
|
384
|
375
|
9
|
7.
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
Днепр, ЦСКА/Арсенал,
|
Арсенал
|
357
|
356
|
1
|
|
|
Металлург Д, Шахтер,
|
|
|
|
|
|
|
Ильичевец, Ворскла
|
|
|
|
|
8.
|
Сергей КОВАЛЕЦ
|
Динамо, Днепр,
|
Львов, Оболонь,
|
350
|
257
|
93
|
|
|
Черноморец, Карпаты,
|
Металлург З, Ингулец
|
|
|
|
|
|
Металлург З, Оболонь,
|
|
|
|
|
|
|
Волынь, Борисфен
|
|
|
|
|
9.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер, Динамо
|
Динамо
|
349
|
261
|
88
|
10.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Металлург З, Торпедо
|
Заря, Кривбасс
|
344
|
102
|
242
|
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Днепр, Динамо,
|
Оболонь, Кривбасс,
|
344
|
166
|
178
|
|
|
Борисфен, Металлург З
|
Металлург Д, Ворскла
|
|
|
|
12.
|
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО
|
Днепр, Динамо, Металлург З
|
Днепр, Днепр-1
|
342
|
276
|
66
|
13.
|
ЭДМАР
|
Таврия, Металлист, Днепр
|
Металлист 1925
|
332
|
316
|
16
|
14.
|
Игорь ЛУЧКЕВИЧ
|
Металлург З, Металлург Д,
|
Металлург З
|
313
|
311
|
2
|
|
|
Карпаты, Таврия
|
|
|
|
И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.
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