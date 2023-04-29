Владимир Шаран провел 450-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера

Владимир Шаран провел 450-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера. 206 встреч Шаран отыграл в рядах «Динамо», «Днепра», «Карпат» и «Александрии», а в 244-х поединках руководил действиями «Закарпатья», «Александрии», «Карпат» и «Миная» с тренерского мостика. К слову, Шаран единственный человек в украинском футболе, кто преодолел 200-матчевый рубеж в УПЛ и как игрок, и как тренер.

Еще одним юбиляром в 23-м туре стал Сергей Ковалец, который провел на двух поприщах 350 матчей. 257 – как игрок «Динамо» «Днепра», «Черноморца», «Карпат», запорожского «Металлурга», «Оболони», «Волыни» и «Борисфена». 93 – как тренер «Львова», «Оболони», запорожского «Металлурга» и «Ингульца».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 300 матчей в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера

Клубы Матчи Игрок Тренер Всего И Т 1. Владимир ШАРАН Динамо, Днепр, Закарпатье, 450 206 244 Карпаты, Александрия Александрия, Карпаты, Минай 2. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо Динамо 427 426 1 3. Василий САЧКО Таврия, Волынь, Ворскла 426 260 166 Кривбасс, Ворскла 4. Руслан КОСТЫШИН Арсенал, Днепр, Кривбасс Колос 424 359 65 5. Александр ЧИЖЕВСКИЙ Карпаты, Шахтер, Карпаты 407 400 7 Металлург З, Таврия Волынь, Закарпатье 6. Руслан РОТАНЬ Днепр, Динамо Александрия 384 375 9 7. Сергей ЗАКАРЛЮКА Днепр, ЦСКА/Арсенал, Арсенал 357 356 1 Металлург Д, Шахтер, Ильичевец, Ворскла 8. Сергей КОВАЛЕЦ Динамо, Днепр, Львов, Оболонь, 350 257 93 Черноморец, Карпаты, Металлург З, Ингулец Металлург З, Оболонь, Волынь, Борисфен 9. Сергей РЕБРОВ Шахтер, Динамо Динамо 349 261 88 10. Юрий ВЕРНИДУБ Металлург З, Торпедо Заря, Кривбасс 344 102 242 Юрий МАКСИМОВ Днепр, Динамо, Оболонь, Кривбасс, 344 166 178 Борисфен, Металлург З Металлург Д, Ворскла 12. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО Днепр, Динамо, Металлург З Днепр, Днепр-1 342 276 66 13. ЭДМАР Таврия, Металлист, Днепр Металлист 1925 332 316 16 14. Игорь ЛУЧКЕВИЧ Металлург З, Металлург Д, Металлург З 313 311 2 Карпаты, Таврия

И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.