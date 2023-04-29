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Брайтон
29.04.2023 17:00 – FT 6 : 0
Вулверхэмптон
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Англия
29 апреля 2023, 22:35 |
315
0

Брайтон – Вулвз – 6:0. Три дубля и лучшая игра Де Дзерби. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 34-го тура АПЛ

29 апреля 2023, 22:35 |
315
0
Брайтон – Вулвз – 6:0. Три дубля и лучшая игра Де Дзерби. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 января, состоялся матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Брайтон» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «чаек».

Еще в первом тайме «Брайтон» 4 раза поразил ворота «волков». Дублями в этом поединке отметились Дениз Ундав, Паскаль Гросс и Дэнни Уэлбек.

После завершения поединка наставник хозяев Роберто Де Дзерби заявил, что это была его лучшая игра в качестве тренера.

Брайтон – Вулверхэмптон – 6:0

Голы: Ундав, 6, 66, Гросс, 13, 26, Уэлбек, 39, 48

Видеообзор матча:

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Брайтон).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Брайтон).
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Источник Sport.ua
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