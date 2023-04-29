В субботу, 29 января, состоялся матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Брайтон» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «чаек».

Еще в первом тайме «Брайтон» 4 раза поразил ворота «волков». Дублями в этом поединке отметились Дениз Ундав, Паскаль Гросс и Дэнни Уэлбек.

После завершения поединка наставник хозяев Роберто Де Дзерби заявил, что это была его лучшая игра в качестве тренера.

Брайтон – Вулверхэмптон – 6:0



Голы: Ундав, 6, 66, Гросс, 13, 26, Уэлбек, 39, 48