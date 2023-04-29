Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фонсека с Лиллем остаются в погоне за путевку в еврокубки
Чемпионат Франции
Лилль
29.04.2023 18:00 – FT 3 : 0
Аяччо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
29 апреля 2023, 19:48 | Обновлено 29 апреля 2023, 20:04
39
0

Фонсека с Лиллем остаются в погоне за путевку в еврокубки

Команда экс-наставника «Шахтера» убедительно победила в матче Лиги 1

29 апреля 2023, 19:48 | Обновлено 29 апреля 2023, 20:04
39
0
Фонсека с Лиллем остаются в погоне за путевку в еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 апреля, в матче 33-го тура чемпионата Франции отношения выяснили «Лилль» и «Аяччом».

«Доги», руководимые бывшим главным тренером донецкого «Шахтера» Паулу Фонсекой, добиилсь на своем поле крупной победы со счетом 3:0.

Имея в активе 59 очков, «Лилль» в таблице французского чемпионата занимает 5-е место. Оно даст право заявиться в Лигу конференций. Четвертым идет «Монако», у которого 61 пункт после 32 встреч.

Чемпионат Франции. 33-й тур

«Лилль» – «Аяччо» – 3:0

Голы: Андре Гомеш, 22 (1:0). Андре Гомеш, 33 (2:0). Кабелла, 37 (3:0).

По теме:
Лион победил Страсбург на выезде, Соболь сыграл 70 минут
Соболь – в старте Страсбурга на матч против Лиона во Франции
ПСЖ может подать заявку на покупку стадиона сборной Франции
Лига 1 Лилль Аяччо Паулу Фонсека Андре Гомеш Реми Кабелла
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист назвал три фамилии. Кто будет ассистентами Реброва в сборной?
Футбол | 28 апреля 2023, 20:43 8
Журналист назвал три фамилии. Кто будет ассистентами Реброва в сборной?
Журналист назвал три фамилии. Кто будет ассистентами Реброва в сборной?

В числе кандидатур: Александр Шовковский, Андрей Воронин и Сергей Кравченко

АПЛ. Голевая феерия в лондонском дерби, чайки Де Дзерби заклевали волков
Футбол | 29 апреля 2023, 19:02 1
АПЛ. Голевая феерия в лондонском дерби, чайки Де Дзерби заклевали волков
АПЛ. Голевая феерия в лондонском дерби, чайки Де Дзерби заклевали волков

Состоялись 3 матча 34-го тура чемпионата Англии по футболу

Довбик продолжает погоню за рекордом Мхитаряна
Футбол | 29.04.2023, 16:16
Довбик продолжает погоню за рекордом Мхитаряна
Довбик продолжает погоню за рекордом Мхитаряна
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военным в Лондоне
Футбол | 29.04.2023, 00:11
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военным в Лондоне
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военным в Лондоне
Это рекорд. Катарский шейх дает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов
Футбол | 29.04.2023, 09:45
Это рекорд. Катарский шейх дает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов
Это рекорд. Катарский шейх дает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забарный – лучший в составе Борнмута против Саутгемптона, но есть нюанс
Забарный – лучший в составе Борнмута против Саутгемптона, но есть нюанс
28.04.2023, 01:42
Футбол
Дебют Шовковского. Составы на матч Металлист – Динамо
Дебют Шовковского. Составы на матч Металлист – Динамо
28.04.2023, 11:51
Футбол
Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде
Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде
28.04.2023, 20:33 13
Теннис
Сборная забросила 14 шайб, шпоры сделали камбэк, Setanta отказалась от УПЛ
Сборная забросила 14 шайб, шпоры сделали камбэк, Setanta отказалась от УПЛ
28.04.2023, 06:15 1
Другие виды
На ЧМ-2023 по хоккею запретили флаг россии. И разрешили украинский
На ЧМ-2023 по хоккею запретили флаг россии. И разрешили украинский
28.04.2023, 11:11 3
Хоккей
Мурат ГАССИЕВ: «Спасибо армянским братьям за гражданство»
Мурат ГАССИЕВ: «Спасибо армянским братьям за гражданство»
28.04.2023, 07:46 24
Бокс
Динамо: хуже уже не будет, поэтому самое время дать шанс молодежи
Динамо: хуже уже не будет, поэтому самое время дать шанс молодежи
27.04.2023, 19:00 44
Футбол
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
27.04.2023, 20:59 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности