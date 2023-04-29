Фонсека с Лиллем остаются в погоне за путевку в еврокубки

В субботу, 29 апреля, в матче 33-го тура чемпионата Франции отношения выяснили «Лилль» и «Аяччом».

«Доги», руководимые бывшим главным тренером донецкого «Шахтера» Паулу Фонсекой, добиилсь на своем поле крупной победы со счетом 3:0.

Имея в активе 59 очков, «Лилль» в таблице французского чемпионата занимает 5-е место. Оно даст право заявиться в Лигу конференций. Четвертым идет «Монако», у которого 61 пункт после 32 встреч.

Чемпионат Франции. 33-й тур

«Лилль» – «Аяччо» – 3:0

Голы: Андре Гомеш, 22 (1:0). Андре Гомеш, 33 (2:0). Кабелла, 37 (3:0).