Фонсека с Лиллем остаются в погоне за путевку в еврокубки
Команда экс-наставника «Шахтера» убедительно победила в матче Лиги 1
В субботу, 29 апреля, в матче 33-го тура чемпионата Франции отношения выяснили «Лилль» и «Аяччом».
«Доги», руководимые бывшим главным тренером донецкого «Шахтера» Паулу Фонсекой, добиилсь на своем поле крупной победы со счетом 3:0.
Имея в активе 59 очков, «Лилль» в таблице французского чемпионата занимает 5-е место. Оно даст право заявиться в Лигу конференций. Четвертым идет «Монако», у которого 61 пункт после 32 встреч.
Чемпионат Франции. 33-й тур
«Лилль» – «Аяччо» – 3:0
Голы: Андре Гомеш, 22 (1:0). Андре Гомеш, 33 (2:0). Кабелла, 37 (3:0).
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