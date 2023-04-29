18-летний воспитанник Шахтера присоединился к рядам ВСУ

Голкипер «Шахтера» U-19 Владимир Сегеда решил приостановить футбольную карьеру, чтобы защищать Украину. 18-летний футболист уже проходит подготовку в одном из учебных центров.

Владимир родился в Луганске, с детства занимался разными видами спорта – прыжками в воду, волейболом и футболом. После начала войны в 2014 году с семьей уехал в Сумы, тренировался в сумской «Барсе», а дальше – в УФК «Днепр», где сумел обратить на себя внимание «Шахтера».

В академии «горняков» зарекомендовал себя смелым и отважным голкипером, привлекался в команду U-19. После начала полномасштабного вторжения россии в Украину парень был эвакуирован в Хорватию вместе с партнерами по академии. Однако вскоре принял осознанное решение вернуться в Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ.

«Я долго думал и принял для себя решение вернуться в Украину. Просто не могу просто так сидеть, когда в моей стране идет война. Никогда не думал о том, чтобы стать военным, но сейчас в этом нуждается моя Родина. Играть в футбол – мечта всей моей жизни, и я от нее не отказываюсь. После Победы хотел бы вернуться в футбол», – говорит Владимир.