Украина. Премьер лига29 апреля 2023, 19:26 | Обновлено 29 апреля 2023, 19:33
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Луганчане в топе. Представители Зари стали лучшими по итогам 23-го тура УПЛ
Признания удостоены Эдаурдо Герреро и Патрик ван Леувен
29 апреля 2023, 19:26 | Обновлено 29 апреля 2023, 19:33
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Украинская Премьер-лига решением Экспертного совета огласила имена лучшего игрока и лучшего тренера 23-го тура сезлона-2022/2023.
Эксперты совета сделали свой выбор в пользу нападающего луганской «Зари» Эдуардо Герреро и главного тренера луганского коллектива Патрика ван Леувена.
Напомним, «Заря» в 23-м туре Украинской Премьер-лиги со счетом 3:1 обыграла «Черноморец». Герреро в матче стал автором одного гола и одной голевой передачи.
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