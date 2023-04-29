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Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 19:26 | Обновлено 29 апреля 2023, 19:33
204
0

Луганчане в топе. Представители Зари стали лучшими по итогам 23-го тура УПЛ

Признания удостоены Эдаурдо Герреро и Патрик ван Леувен

29 апреля 2023, 19:26 | Обновлено 29 апреля 2023, 19:33
204
0
Луганчане в топе. Представители Зари стали лучшими по итогам 23-го тура УПЛ
УПЛ

Украинская Премьер-лига решением Экспертного совета огласила имена лучшего игрока и лучшего тренера 23-го тура сезлона-2022/2023.

Эксперты совета сделали свой выбор в пользу нападающего луганской «Зари» Эдуардо Герреро и главного тренера луганского коллектива Патрика ван Леувена.

Напомним, «Заря» в 23-м туре Украинской Премьер-лиги со счетом 3:1 обыграла «Черноморец». Герреро в матче стал автором одного гола и одной голевой передачи.

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Украинская Премьер-лига Эдуардо Герреро Патрик ван Леувен Заря Луганск Заря - Черноморец
Источник УПЛ
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