Луганчане в топе. Представители Зари стали лучшими по итогам 23-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига решением Экспертного совета огласила имена лучшего игрока и лучшего тренера 23-го тура сезлона-2022/2023.

Эксперты совета сделали свой выбор в пользу нападающего луганской «Зари» Эдуардо Герреро и главного тренера луганского коллектива Патрика ван Леувена.

Напомним, «Заря» в 23-м туре Украинской Премьер-лиги со счетом 3:1 обыграла «Черноморец». Герреро в матче стал автором одного гола и одной голевой передачи.