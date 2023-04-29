Руслан РОТАНЬ: «Мы должны принять этот проигрыш»

Главный тренер ФК «Александрия» Руслан Ротань на пресс-конференции прокомментировал поражение от криворожского «Кривбасса» (1:2) в 23 туре УПЛ.

– Поздравляю «Кривбасс» с победой. До того, как счет стал в пользу криворожцев, мы не сумели забить. Вместо этого пропустили со стандарта, после чего последовала нервная игра и в итоге «Кривбасс» победил. Я поблагодарил ребят за матч, они делали все для победы – но это футбол, подобное случается. Не всегда лучшая команда выигрывает матч.

– Как вам судейство? Есть ли какие-либо замечания?

– А что с судейством? Возможно, было пенальти в ворота «Кривбасса». Но мы принимаем то, что есть. Смотрите эпизоды. Может быть, вы на матче не были?! Были? Значит – плохо видели.

– Как вы считаете, погодные условия сегодня повлияли на результат?

– Погода одинакова для двух команд. Действительно, никто из футболистов не любит играть, когда есть ветер или другие так называемые «нефутбольные условия» - тяжелое поле, дождь и т.д. Но мы должны принимать все. Благодарю наших защитников, что мы вообще играем в этом чемпионате. Это первое, что нужно сказать.

– Борьба за место в еврокубках обостряется? Что вы сказали своим ребятам после поражения от «Кривбасса»?

– У нас есть следующий матч. Мы должны принять этот проигрыш и двигаться дальше. Вы правильно отметили: борьба обостряется. Теперь каждый поединок будет битвой за шесть очков. Это я подопечным и сказал.

– Как вы оцените игру вратаря Никиты Шевченко? Была ли его вина в пропущенных мячах?

– Я оцениваю игру «Александрии» в целом и не хочу на ком-то одном акцентировать. Выигрывает или проигрывает вся команда. Мы все вместе сегодня уступили. Этот результат нужно принять, сделать правильный анализ и двигаться дальше, – сказал Ротань.