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Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 16:37 | Обновлено 29 апреля 2023, 16:42
333
0

Днепр-1: к юбилею добавили юбилей

Победа днепрян над Ингульцом стала знаковой

29 апреля 2023, 16:37 | Обновлено 29 апреля 2023, 16:42
333
0
Днепр-1: к юбилею добавили юбилей

В субботу, 29 апреля, в выездном матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги «Днепр-1» на поле «Ингульца» одержал победу со счетом 2:0.

Напомним, по голу в ворота команды из Петрово забили Игорь Когут и Артем Довбик, который с 20-ю голами в активе продолжает погоню за рекордом результативности сезона в УПЛ в истории.

Победа «Днепра-1» над «Ингульцом» стала для клуба с берегов Днепра юбилейной – 50-й – в истории его выступлений в Украинской Премьер-лиге.

Примечательно, что юбилейная победа была одержана «Днепром-1» в юбилейном – 50-м по счету – выездном матче в УПЛ.

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Украинская Премьер-лига Днепр-1 Ингулец - Днепр-1 Ингулец чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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