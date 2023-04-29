Днепр-1: к юбилею добавили юбилей

В субботу, 29 апреля, в выездном матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги «Днепр-1» на поле «Ингульца» одержал победу со счетом 2:0.

Напомним, по голу в ворота команды из Петрово забили Игорь Когут и Артем Довбик, который с 20-ю голами в активе продолжает погоню за рекордом результативности сезона в УПЛ в истории.

Победа «Днепра-1» над «Ингульцом» стала для клуба с берегов Днепра юбилейной – 50-й – в истории его выступлений в Украинской Премьер-лиге.

Примечательно, что юбилейная победа была одержана «Днепром-1» в юбилейном – 50-м по счету – выездном матче в УПЛ.