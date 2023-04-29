Довбик продолжает погоню за рекордом Мхитаряна

В субботу, 29 апреля, в матче 23-го тура чемпионата Украины «Днепр-1» со счетом 2:0 переиграл «Ингулец».

Автором одного из двух голов днепровской команды стал Артем Довбик. Он на 58-й минуте реализовал пенальти. Напомним, в точку в матче на 63-й минуте поставил Игорь Когут.

Для Довбика гол «Ингульцу» стал 20-м в нынешнем чемпионате Украинской Премьер-лиги. Также на счету Артема 2 ассиста. Форвард «Днепра-1» забил в пятом матче подряд, а всего в этих играх он отметился 8 голами.

Артему Довбику осталось 5 голов до повторения рекорда по количеству голов в одном чемпионате УПЛ. Он принадлежит бывшему игроку «Шахтера» Генриху Мхитаряну, который в сезоне-2012/2013 стал автором 25 забитых мячей.