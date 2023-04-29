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  4. Довбик продолжает погоню за рекордом Мхитаряна
Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 16:16 | Обновлено 29 апреля 2023, 17:09
1658
8

Довбик продолжает погоню за рекордом Мхитаряна

Нападающий «Днепра-1» увеличил свой голевой результат

29 апреля 2023, 16:16 | Обновлено 29 апреля 2023, 17:09
1658
8
Довбик продолжает погоню за рекордом Мхитаряна
СК Днепр-1. Артем Довбик

В субботу, 29 апреля, в матче 23-го тура чемпионата Украины «Днепр-1» со счетом 2:0 переиграл «Ингулец».

Автором одного из двух голов днепровской команды стал Артем Довбик. Он на 58-й минуте реализовал пенальти. Напомним, в точку в матче на 63-й минуте поставил Игорь Когут.

Для Довбика гол «Ингульцу» стал 20-м в нынешнем чемпионате Украинской Премьер-лиги. Также на счету Артема 2 ассиста. Форвард «Днепра-1» забил в пятом матче подряд, а всего в этих играх он отметился 8 голами.

Артему Довбику осталось 5 голов до повторения рекорда по количеству голов в одном чемпионате УПЛ. Он принадлежит бывшему игроку «Шахтера» Генриху Мхитаряну, который в сезоне-2012/2013 стал автором 25 забитых мячей.

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Артем Довбик Днепр-1 Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Andr88
Молодчина. Украинский голеадор .Рекорд мхитаряна не считается .Это было время когда футбол был отделом партии рыгов и там счёт в пользу шахтера писали до матча и кто сколько забьет 
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+4
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Владислав Антонов
Це насправді класне досягнення. Навіть в Ла Лізі у чинного найкращого бомбардира (Левандовські) лише 17 м'ячів, а в Бундеслізі - 16 (Фюлькруг). А тут можна накрутити і 25+.
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Calm
Пенальті наше фсе… ще 6 - і буде рекорд
У Генріха що правда теж був.. один
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+1
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