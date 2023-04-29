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  4. Кривбасс – Александрия. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 14:22 |
51
0

Кривбасс – Александрия. Стали известны стартовые составы

Матч 23-го тура УПЛ

29 апреля 2023, 14:22 |
51
0
Кривбасс – Александрия. Стали известны стартовые составы
ФК Александрия

Сегодня, 29 апреля «Кривбасс» в 23-м туре УПЛ примет «Александрию». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Нябейе, Татарков, Капич, Хомченовский, Лунев, Задерака, Микитишин

«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Скорко, Бондаренко, Третьяков, Копина, Рыбалка, Михайленко, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков

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Кривбасс Кривой Рог Александрия Кривбасс - Александрия Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
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