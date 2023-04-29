Кривбасс – Александрия. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 29 апреля «Кривбасс» в 23-м туре УПЛ примет «Александрию». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Нябейе, Татарков, Капич, Хомченовский, Лунев, Задерака, Микитишин

«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Скорко, Бондаренко, Третьяков, Копина, Рыбалка, Михайленко, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков