Украина. Премьер лига29 апреля 2023, 14:22 |
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Кривбасс – Александрия. Стали известны стартовые составы
Матч 23-го тура УПЛ
29 апреля 2023, 14:22 |
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Сегодня, 29 апреля «Кривбасс» в 23-м туре УПЛ примет «Александрию». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Нябейе, Татарков, Капич, Хомченовский, Лунев, Задерака, Микитишин
«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Скорко, Бондаренко, Третьяков, Копина, Рыбалка, Михайленко, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков
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