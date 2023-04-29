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Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 14:04 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:09
68
0

Рух – Ворскла. Кравец и Сефери выйдут в основе

Стали известны составы команд на матч

29 апреля 2023, 14:04 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:09
68
0
Рух – Ворскла. Кравец и Сефери выйдут в основе
ФК Рух. Виталий Пономарев

Сегодня, 29 апреля «Рух» в 23-м туре УПЛ примет «Ворсклу». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рух»: Панькив, Роман, Холод, Дидык, Лях, Рунич, Эдсон, Таллес, Довгий, Соломон, Климчук

«Ворскла»: Исенко, Кравец, Яворский, Павлюк, Бацула, Кане, Пердута, Челядин, Олейник, Степанюк, Сефери

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Рух Львов Ворскла Полтава Рух - Ворскла стартовые составы Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
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