Украина. Премьер лига29 апреля 2023, 14:04 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:09
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Рух – Ворскла. Кравец и Сефери выйдут в основе
Стали известны составы команд на матч
29 апреля 2023, 14:04 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:09
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Сегодня, 29 апреля «Рух» в 23-м туре УПЛ примет «Ворсклу». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Рух»: Панькив, Роман, Холод, Дидык, Лях, Рунич, Эдсон, Таллес, Довгий, Соломон, Климчук
«Ворскла»: Исенко, Кравец, Яворский, Павлюк, Бацула, Кане, Пердута, Челядин, Олейник, Степанюк, Сефери
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