Рух – Ворскла. Кравец и Сефери выйдут в основе

Сегодня, 29 апреля «Рух» в 23-м туре УПЛ примет «Ворсклу». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рух»: Панькив, Роман, Холод, Дидык, Лях, Рунич, Эдсон, Таллес, Довгий, Соломон, Климчук

«Ворскла»: Исенко, Кравец, Яворский, Павлюк, Бацула, Кане, Пердута, Челядин, Олейник, Степанюк, Сефери