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Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 13:17 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:24
550
0

Ингулец – Днепр-1. Валеф остался в запасе

Стали известны составы команд

29 апреля 2023, 13:17 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:24
550
0
Ингулец – Днепр-1. Валеф остался в запасе
СК Днепр-1

Сегодня, 29 апреля «Ингулец» в 23-м туре УПЛ примет «Днепр-1». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ингулец»: Билык, Нагиев, Поспелов, Ковалев, Кучеренко, Смоляков, Клименко, Кухарук, Головкин, Запорожец, Марусич

«Днепр-1»: Рыбак, Матаррита, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бланко, Бабенко, Когут, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик

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Ингулец Днепр-1 Ингулец - Днепр-1 Украинская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Украины по футболу Макс Валеф
Источник УПЛ
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