Украина. Премьер лига29 апреля 2023, 13:17 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:24
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Ингулец – Днепр-1. Валеф остался в запасе
Стали известны составы команд
29 апреля 2023, 13:17 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:24
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Сегодня, 29 апреля «Ингулец» в 23-м туре УПЛ примет «Днепр-1». Начало матча – в 14:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ингулец»: Билык, Нагиев, Поспелов, Ковалев, Кучеренко, Смоляков, Клименко, Кухарук, Головкин, Запорожец, Марусич
«Днепр-1»: Рыбак, Матаррита, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бланко, Бабенко, Когут, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик
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