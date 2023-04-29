Ингулец – Днепр-1. Валеф остался в запасе

Сегодня, 29 апреля «Ингулец» в 23-м туре УПЛ примет «Днепр-1». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ингулец»: Билык, Нагиев, Поспелов, Ковалев, Кучеренко, Смоляков, Клименко, Кухарук, Головкин, Запорожец, Марусич

«Днепр-1»: Рыбак, Матаррита, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бланко, Бабенко, Когут, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик