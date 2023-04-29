Минай – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 29 апреля «Минай» в 23-м туре АПЛ примет «Металлист 1925». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Минай»: Бандура, Гончар, Мельник, Трубочкин, Немчанинов, Булеза, Гечев, Горин, Витенчук, Твердохлиб, Вишневский

«Металлист 1925»: Сидоренко, Безуглый, Ткачук, Курило, Капинус, Габелок, Русин, Кравченко, Вачиберадзе, Дмитренко, Бычек