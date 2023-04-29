Украина. Премьер лига29 апреля 2023, 12:28 |
104
0
Минай – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 23-м туре УПЛ
29 апреля 2023, 12:28 |
104
0
Сегодня, 29 апреля «Минай» в 23-м туре АПЛ примет «Металлист 1925». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Минай»: Бандура, Гончар, Мельник, Трубочкин, Немчанинов, Булеза, Гечев, Горин, Витенчук, Твердохлиб, Вишневский
«Металлист 1925»: Сидоренко, Безуглый, Ткачук, Курило, Капинус, Габелок, Русин, Кравченко, Вачиберадзе, Дмитренко, Бычек
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 апреля 2023, 15:40 0
В премьерном матче во главе киевлян Шовковский отпраздновал победу
Хоккей | 29 апреля 2023, 08:35 3
Есть шанс повыситься в классе
Футбол | 29.04.2023, 11:21
Футбол | 28.04.2023, 19:17
Хоккей | 29.04.2023, 09:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.04.2023, 18:13 13
28.04.2023, 11:51
28.04.2023, 10:35 11
28.04.2023, 05:10 5
27.04.2023, 11:30 66
27.04.2023, 14:02 7
27.04.2023, 13:56
27.04.2023, 20:59 45