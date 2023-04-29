Заря – Черноморец. Герреро и Шахов выйдут в основе

Сегодня, 29 апреля «Заря» в 23-м туре УПЛ примет «Черноморец». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Вантух, Бутко, Бражко, Шахов, Булеца, Русин, Антюх, Герреро

«Черноморец»: Непогодов, Путря, Брагару, Салюк, Васильев, Гучек, Кузик, Авагимян, Бадибанга, Демченко, Ермаков