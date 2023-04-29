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  4. Заря – Черноморец. Герреро и Шахов выйдут в основе
Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 12:15 | Обновлено 29 апреля 2023, 13:01
192
0

Заря – Черноморец. Герреро и Шахов выйдут в основе

Стали известны составы команд

29 апреля 2023, 12:15 | Обновлено 29 апреля 2023, 13:01
192
0
Заря – Черноморец. Герреро и Шахов выйдут в основе
ФК Заря

Сегодня, 29 апреля «Заря» в 23-м туре УПЛ примет «Черноморец». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Вантух, Бутко, Бражко, Шахов, Булеца, Русин, Антюх, Герреро

«Черноморец»: Непогодов, Путря, Брагару, Салюк, Васильев, Гучек, Кузик, Авагимян, Бадибанга, Демченко, Ермаков

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Заря Луганск Черноморец Одесса Заря - Черноморец Украинская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Украины по футболу Эдуардо Герреро Евгений Шахов
Источник УПЛ
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