Германия29 апреля 2023, 11:46 |
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Решение принято. Беллингем определился со своим новым клубом
Хавбек «Боруссии» Дортмунд хочет продолжить карьеру в «Реале»
29 апреля 2023, 11:46 |
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Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем определился с тем, где продолжит карьеру. По информации испанских СМИ, он хочет перейти в «Реал».
В ближайшее время представители «Реала» должны прибыть в Германию на переговоры с Беллингемом. Ожидается, что на встрече 19-летний англичанин даст принципиальное согласие на переход в «Реал».
Однако мадридскому клубу еще нужно будет договориться с «Боруссией» Дортмунд. «Реал» не собирается платить за игрока больше, чем 120 миллионов евро.
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