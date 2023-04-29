Решение принято. Беллингем определился со своим новым клубом

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем определился с тем, где продолжит карьеру. По информации испанских СМИ, он хочет перейти в «Реал».

В ближайшее время представители «Реала» должны прибыть в Германию на переговоры с Беллингемом. Ожидается, что на встрече 19-летний англичанин даст принципиальное согласие на переход в «Реал».

Однако мадридскому клубу еще нужно будет договориться с «Боруссией» Дортмунд. «Реал» не собирается платить за игрока больше, чем 120 миллионов евро.