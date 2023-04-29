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  4. Решение принято. Беллингем определился со своим новым клубом
Германия
29 апреля 2023, 11:46 |
711
0

Решение принято. Беллингем определился со своим новым клубом

Хавбек «Боруссии» Дортмунд хочет продолжить карьеру в «Реале»

29 апреля 2023, 11:46 |
711
0
Решение принято. Беллингем определился со своим новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем определился с тем, где продолжит карьеру. По информации испанских СМИ, он хочет перейти в «Реал».

В ближайшее время представители «Реала» должны прибыть в Германию на переговоры с Беллингемом. Ожидается, что на встрече 19-летний англичанин даст принципиальное согласие на переход в «Реал».

Однако мадридскому клубу еще нужно будет договориться с «Боруссией» Дортмунд. «Реал» не собирается платить за игрока больше, чем 120 миллионов евро.

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Джуд Беллингем Боруссия Дортмунд Реал Мадрид трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Источник AS
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