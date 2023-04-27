Испания27 апреля 2023, 17:35 | Обновлено 27 апреля 2023, 17:36
272
0
Представители Реала полетят в Германию на переговоры с Беллингемом
Хавбек «Боруссии» Дортмунд остается приоритетной целью для «Реала»
27 апреля 2023, 17:35 | Обновлено 27 апреля 2023, 17:36
272
0
Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем остается приоритетной трансферной целью для «Реала». Мадридский клуб работает над этим переходом уже 10 месяцев.
На следующей неделе представители «Реала» намерены полететь в Дортмунд, чтобы лично встретиться с Беллингемом и убедить его перебраться в Мадрид. Год назад такая тактика сработала с Орельеном Чуамени.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что для самого Беллингема «Реал» также является приоритетным вариантом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 апреля 2023, 00:45 8
Украинский защитник «Арсенала» получил за игру с «Ман Сити» оценку 6.1
Футбол | 27 апреля 2023, 17:52 0
Голкипер восстановился после травмы
Другие виды | 26.04.2023, 22:35
Футбол | 27.04.2023, 11:05
Футбол | 27.04.2023, 11:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.04.2023, 16:24 32
25.04.2023, 16:15
26.04.2023, 14:31 58
25.04.2023, 18:11 2
25.04.2023, 21:55 5
26.04.2023, 16:47 6
27.04.2023, 02:15 1
26.04.2023, 06:43 2