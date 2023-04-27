Представители Реала полетят в Германию на переговоры с Беллингемом

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем остается приоритетной трансферной целью для «Реала». Мадридский клуб работает над этим переходом уже 10 месяцев.

На следующей неделе представители «Реала» намерены полететь в Дортмунд, чтобы лично встретиться с Беллингемом и убедить его перебраться в Мадрид. Год назад такая тактика сработала с Орельеном Чуамени.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что для самого Беллингема «Реал» также является приоритетным вариантом.