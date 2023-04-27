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Испания
27 апреля 2023, 17:35 | Обновлено 27 апреля 2023, 17:36
272
0

Представители Реала полетят в Германию на переговоры с Беллингемом

Хавбек «Боруссии» Дортмунд остается приоритетной целью для «Реала»

27 апреля 2023, 17:35 | Обновлено 27 апреля 2023, 17:36
272
0
Представители Реала полетят в Германию на переговоры с Беллингемом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем остается приоритетной трансферной целью для «Реала». Мадридский клуб работает над этим переходом уже 10 месяцев.

На следующей неделе представители «Реала» намерены полететь в Дортмунд, чтобы лично встретиться с Беллингемом и убедить его перебраться в Мадрид. Год назад такая тактика сработала с Орельеном Чуамени.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что для самого Беллингема «Реал» также является приоритетным вариантом.

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Джуд Беллингем Боруссия Дортмунд Реал Мадрид трансферы
Источник Marca
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