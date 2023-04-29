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Италия
29 апреля 2023, 11:20 |
72
0

Еще один год. Ибрагимович хочет продолжить карьеру

Нынешний сезон для форварда завершен

29 апреля 2023, 11:20 |
72
0
Еще один год. Ибрагимович хочет продолжить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Недавно форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил очередную травму и в нынешнем сезоне, скорее всего, больше не сыграет. Контракт 41-летнего шведа с «Миланом» истекает в конце сезона.

По информации Николо Скиры, Ибрагимович не хочет завершать карьеру нынешним летом. Он намерен продолжить выступления как минимум на следующий сезон.

Если «Милан» не предложит Ибрагимовичу новый контракт, он будет искать другие варианты предложения карьеры. Один из них – это «Монца», которой владеет Сильвио Берлускони.

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Златан Ибрагимович Милан Монца Николо Скира
Источник Николо Скира
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