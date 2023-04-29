Еще один год. Ибрагимович хочет продолжить карьеру

Недавно форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил очередную травму и в нынешнем сезоне, скорее всего, больше не сыграет. Контракт 41-летнего шведа с «Миланом» истекает в конце сезона.

По информации Николо Скиры, Ибрагимович не хочет завершать карьеру нынешним летом. Он намерен продолжить выступления как минимум на следующий сезон.

Если «Милан» не предложит Ибрагимовичу новый контракт, он будет искать другие варианты предложения карьеры. Один из них – это «Монца», которой владеет Сильвио Берлускони.