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Италия
24 апреля 2023, 17:22 |
607
1

Ибрагимович получил очередную травму

Вероятно, сезон для шведского ветерана завершен

24 апреля 2023, 17:22 |
607
1
Ибрагимович получил очередную травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил новую травму, едва успев восстановиться от предыдущей.

Вчера 41-летний швед готовился к выходу на замену в матче с «Лечче» на 65-я минуте, но почувствовал боль во время разминки и с гримасой боли вернулся на скамейку запасных.

По информации Джанлуки Ди Марцио, у Ибрагимовича проблемы с икрами. Точный диагноз пока что не известен, но существует довольно высокий риск того, что нынешний сезон на 41-летнего шведа завершен.

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Златан Ибрагимович Милан травма
Источник Джанлука Ди Марцио
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rozalievka
Господи... пора уже уходить давно..  Он уже ничего не может...
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