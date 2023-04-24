Италия24 апреля 2023, 17:22 |
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Ибрагимович получил очередную травму
Вероятно, сезон для шведского ветерана завершен
24 апреля 2023, 17:22 |
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил новую травму, едва успев восстановиться от предыдущей.
Вчера 41-летний швед готовился к выходу на замену в матче с «Лечче» на 65-я минуте, но почувствовал боль во время разминки и с гримасой боли вернулся на скамейку запасных.
По информации Джанлуки Ди Марцио, у Ибрагимовича проблемы с икрами. Точный диагноз пока что не известен, но существует довольно высокий риск того, что нынешний сезон на 41-летнего шведа завершен.
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