Ибрагимович получил очередную травму

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил новую травму, едва успев восстановиться от предыдущей.

Вчера 41-летний швед готовился к выходу на замену в матче с «Лечче» на 65-я минуте, но почувствовал боль во время разминки и с гримасой боли вернулся на скамейку запасных.

По информации Джанлуки Ди Марцио, у Ибрагимовича проблемы с икрами. Точный диагноз пока что не известен, но существует довольно высокий риск того, что нынешний сезон на 41-летнего шведа завершен.