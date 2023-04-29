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  4. Коваленко – лучший игрок Специи в матче против Монцы по версии Whoscored
Италия
29 апреля 2023, 05:12 |
62
0

Коваленко – лучший игрок Специи в матче против Монцы по версии Whoscored

Украинец получил оценку 6,8

29 апреля 2023, 05:12 |
62
0
Коваленко – лучший игрок Специи в матче против Монцы по версии Whoscored
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Монца» на выезде обыграла «Специю» со счетом 2:0.

Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел в основе «Специи» и провел на поле 58 минут, после чего был заменен.

Авторитетный статистический портал Whoscored поставил украинцу оценку 6,8 и этот балл стал наивысшим в составе «Специи». Лучшую оценку получил полузащитник гостей Карлос Аугусто (8,8), забивший один из голов.

«Монца» одержала третью победу подряд и вошла в топ-10 (44 очка). «Специя» с 27 очками борется за выживание (17-я позиция).

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Серия A Монца чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко Специя WhoScored
Источник Sport.ua
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