Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Играли с мыслями о погибших в ночном теракте»

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Металлистом» (3:1).

«Сегодняшний день начался с ужасающих новостей. Десятки мирных украинцев так и не проснулись в своих кроватях из-за вражеских ракет, которые российские террористы в очередной раз направляют на спальные районы наших мирных городов. Невозможно думать о другом, когда в наше время совершаются такие преступления против человечества. Это геноцид – истребление жизней. Я искренне верю в Героев Украины, которые очень скоро прогонят всю эту нечисть из нашей Родины. Сегодняшний матч мы играли с мыслями о погибших в ночном теракте. А эту победу посвящаем нашим Защитникам-Героям», – написал хавбек.