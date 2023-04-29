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  4. Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Играли с мыслями о погибших в ночном теракте»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 04:47 |
39
0

Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Играли с мыслями о погибших в ночном теракте»

«Динамо» обыграло харьковский «Металлист»

29 апреля 2023, 04:47 |
39
0
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Играли с мыслями о погибших в ночном теракте»
Динамомания

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Металлистом» (3:1).

«Сегодняшний день начался с ужасающих новостей. Десятки мирных украинцев так и не проснулись в своих кроватях из-за вражеских ракет, которые российские террористы в очередной раз направляют на спальные районы наших мирных городов. Невозможно думать о другом, когда в наше время совершаются такие преступления против человечества. Это геноцид – истребление жизней. Я искренне верю в Героев Украины, которые очень скоро прогонят всю эту нечисть из нашей Родины. Сегодняшний матч мы играли с мыслями о погибших в ночном теракте. А эту победу посвящаем нашим Защитникам-Героям», – написал хавбек.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Металлист - Динамо Александр Андриевский
Источник Динамомания
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