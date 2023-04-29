Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Играли с мыслями о погибших в ночном теракте»
«Динамо» обыграло харьковский «Металлист»
Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Металлистом» (3:1).
«Сегодняшний день начался с ужасающих новостей. Десятки мирных украинцев так и не проснулись в своих кроватях из-за вражеских ракет, которые российские террористы в очередной раз направляют на спальные районы наших мирных городов. Невозможно думать о другом, когда в наше время совершаются такие преступления против человечества. Это геноцид – истребление жизней. Я искренне верю в Героев Украины, которые очень скоро прогонят всю эту нечисть из нашей Родины. Сегодняшний матч мы играли с мыслями о погибших в ночном теракте. А эту победу посвящаем нашим Защитникам-Героям», – написал хавбек.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Сергея Реброва сравняли счет в матче за Кубок Президента ОАЭ против ФК «Аль-Шарджа»
Российский боксер нашел выход, как успешно продолжать карьеру