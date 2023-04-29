Лион победил Страсбург на выезде, Соболь сыграл 70 минут
Теперь «Лион» занимает 7-е место, ведя борьбу за зону еврокубков
В матче 33-го тура чемпионата Франции «Лион» на выезде победил «Страсбург» со счетом 2:1.
Сначала у хозяев поля голзабил Морган Сансон. Еще в первом тайме у гостей отметились Кастелло Лукеба и Максанс Какере. Лукеба в конце игры был удален с поля за две желтых карточки.
Украинский защитник Страсбурга Эдуард Соболь вышел в основном составе и провел на поле 70 минут, после чего был заменен
«Лион» набрал 53 очка и занимает 7-е место в Лиге 1, ведя борьбу за зону еврокубков. «Страсбург» борется за выживание (32 очка и 15-я позиция).
Лига 1. 33-й тур, 28 апреля
Страсбург – Лион – 1:2
Голы: Сансон, 15 – Лукеба, 32, Какере, 36
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