Лион победил Страсбург на выезде, Соболь сыграл 70 минут

В матче 33-го тура чемпионата Франции «Лион» на выезде победил «Страсбург» со счетом 2:1.

Сначала у хозяев поля гол забил Морган Сансон. Еще в первом тайме у гостей отметились Кастелло Лукеба и Максанс Какере. Лукеба в конце игры был удален с поля за две желтых карточки.

Украинский защитник Страсбурга Эдуард Соболь вышел в основном составе и провел на поле 70 минут, после чего был заменен

«Лион» набрал 53 очка и занимает 7-е место в Лиге 1, ведя борьбу за зону еврокубков. «Страсбург» борется за выживание (32 очка и 15-я позиция).

Лига 1. 33-й тур, 28 апреля

Страсбург – Лион – 1:2

Голы: Сансон, 15 – Лукеба, 32, Какере, 36