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Страсбург
28.04.2023 22:00 – FT 1 : 2
Лион
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Франция
29 апреля 2023, 00:45 | Обновлено 29 апреля 2023, 02:14
58
0

Лион победил Страсбург на выезде, Соболь сыграл 70 минут

Теперь «Лион» занимает 7-е место, ведя борьбу за зону еврокубков

29 апреля 2023, 00:45 | Обновлено 29 апреля 2023, 02:14
58
0
Лион победил Страсбург на выезде, Соболь сыграл 70 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

В матче 33-го тура чемпионата Франции «Лион» на выезде победил «Страсбург» со счетом 2:1.

Сначала у хозяев поля гол забил Морган Сансон. Еще в первом тайме у гостей отметились Кастелло Лукеба и Максанс Какере. Лукеба в конце игры был удален с поля за две желтых карточки.

Украинский защитник Страсбурга Эдуард Соболь вышел в основном составе и провел на поле 70 минут, после чего был заменен

«Лион» набрал 53 очка и занимает 7-е место в Лиге 1, ведя борьбу за зону еврокубков. «Страсбург» борется за выживание (32 очка и 15-я позиция).

Лига 1. 33-й тур, 28 апреля

Страсбург – Лион – 1:2

Голы: Сансон, 15 – Лукеба, 32, Какере, 36

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Источник Sport.ua
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