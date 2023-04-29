Не без валидола. Костюк успешно стартовала в парном разряде в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/8 финала парного разряда на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В первом раунде соревнований украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) в трех сетах выиграла у Тимеа Бабош (Венгрия) и Анны Данилиной (Казахстан) за 1 час и 20 минут.

WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Тимеа Бабош (Венгрия) / Анна Данилина (Казахстан) – 6:4, 4:6, [12:10]

На финальном тай-брейке Костюк и Русе имели счет 9:5 в свою пользу, но проиграли 5 поинтов и висели на матчболе. Тем не менее, украинка и румынка смогли выиграть 3 очка подряд и закрыть соперниц.

Отметим, что Бабош и Данилина впервые сыграли вместе в паре.

В 1/8 финала соревнований в столице Испании украинско-румынский тандем встретится с Анастасией Павлюченковой и Еленой Рыбакиной.

Ранее Костюк завершила выступления в одиночном разряде на турнире в Мадриде, проиграв в первом раунде Камиле Осорио.