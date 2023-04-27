Костюк в Мадриде не справилась с Осорио

Украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) в стартовом круге турнира WTA 1000 в Мадриде выяснила отношения с Камилой Осорио из Колумбии (№115 WTA).

Костюк после победы в первом сете встречи не смогла продолжить в том же духе. Осорио перехватила инициативу и две следующие партии выиграла, а с ними – и весь матч.

WTA 1000 Мадрид. Первый круг

Марта Костюк (Украина, 32) – Камила Осорио (Колумбия) – 6:3, 4:6, 3:6