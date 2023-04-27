WTA27 апреля 2023, 16:58 | Обновлено 27 апреля 2023, 17:10
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9
Костюк в Мадриде не справилась с Осорио
Украинка выбыли из борьбы за трофей в испанской столице
27 апреля 2023, 16:58 | Обновлено 27 апреля 2023, 17:10
656
9
Украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) в стартовом круге турнира WTA 1000 в Мадриде выяснила отношения с Камилой Осорио из Колумбии (№115 WTA).
Костюк после победы в первом сете встречи не смогла продолжить в том же духе. Осорио перехватила инициативу и две следующие партии выиграла, а с ними – и весь матч.
WTA 1000 Мадрид. Первый круг
Марта Костюк (Украина, 32) – Камила Осорио (Колумбия) – 6:3, 4:6, 3:6
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