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WTA
27 апреля 2023, 16:58 | Обновлено 27 апреля 2023, 17:10
656
9

Костюк в Мадриде не справилась с Осорио

Украинка выбыли из борьбы за трофей в испанской столице

27 апреля 2023, 16:58 | Обновлено 27 апреля 2023, 17:10
656
9
Костюк в Мадриде не справилась с Осорио
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) в стартовом круге турнира WTA 1000 в Мадриде выяснила отношения с Камилой Осорио из Колумбии (№115 WTA).

Костюк после победы в первом сете встречи не смогла продолжить в том же духе. Осорио перехватила инициативу и две следующие партии выиграла, а с ними – и весь матч.

WTA 1000 Мадрид. Первый круг

Марта Костюк (Украина, 32) – Камила Осорио (Колумбия) – 6:3, 4:6, 3:6

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Марта Костюк Камила Осорио WTA Мадрид
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Александр Ад
так впасти в тиху істерику після невдалого 3 гейму в 2 сеті(не реалізувала 7 брейків і злякатися наїзду суперниці на суддю),що не оправится до кінцу матчу,це мягко кажучі-жах.Про купу подвійних взагалі окрема розмова.Без психолога.як би Марті не хотілося,не обійтися...
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+5
Vlad Ltava
Це 32 в рейтингу ? Та їй поряд з Даяночкою треба бути . Ні подачі , ні прийому ,  думки нуль і лише понтів неміряно . В 15 років грала краще .
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+3
Олександр Радченко
В итоге самые лучшие юнирки Костюк, Ястремська,Лопатецкая и даже Снигур превратились в унылое говно !
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+3
sirjoga
у мене після матчу залишилося лише одне запитання і те не до Марти, а до себе - навіщо я це дивився?
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Короче становитесь мамами лучше. Это круто.
Надо новое поколение.
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+1
Muskrat2
Очередной зеро в рейтинг с обязательного турнира. 
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0
Обсервер Влад
Одна надія на Світоліну, що вона всерйоз захоче повернутись. Усі решта наші - дно днищенське.
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0
Олександр Радченко
По первому сету было понятно, что эта овца как и Ястремская проиграет. 
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0
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